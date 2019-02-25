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Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий

26.02.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Говорят, что привычка вырабатывается за 21 день. Но вот уже сколько лет мы вынуждены вставать рано утром, а легкости в пробуждении все нет. Организм сопротивляется изо всех сил: глаза не открываются, настроение портится. Interfax.by делится советами, как максимально быстро смириться с тем, что пора вставать, и побороть сонливость.

Будильник

Если у вас на будильнике стоит пронзительная резкая мелодия, лучше смените. Выдернуть себя из сна – это огромный стресс. Вы раздражаетесь, даже не начав свой день. Выбирайте что-нибудь спокойное, но не усыпляющее. Идеальным звуком будильника будет мелодия, которая начинается довольно спокойно и постепенно становится динамичной.

Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий
А еще плохая идея – отложить будильник на 10 минут. За дополнительные минуты выспаться не получится, так как вы уже разбужены, а вот разлениться еще больше – легко. Таким образом, услышали будильник  - вставайте.

Ароматерапия

Легко сказать "вставайте". Как это сделать, если до слез не хочется. Попробуйте хранить рядом с кроватью эфирное масло кофе или цитрусов. Такие ароматы обладают бодрящим эффектом. Просто вдохните эти запахи и утро станет не таким уж отвратным. Кстати, проснуться поможет и мятная зубная паста. Компоненты мяты стимулируют тройчатый нерв, который заставляет почувствовать прилив энергии. 

Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий
Пожуйте

Совет для тех, кто любит удивлять. Прозвенел будильник, не открывая глаз, возьмите что-нибудь пожевать. Абсолютно неважно, что это будет: сухарик, яблоко, корочка хлеба, груша, - просто жуйте. Организм будет в шоке, но у него не останется вариантов, кроме как запускать процессы пищеварения. Поверьте, это вас разбудит.

Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий
Попейте

Не хотите жевать – попейте. Вода тоже вполне эффективно "заводит" организм. Приготовьте стакан с вечера, чтобы жидкость была комнатной температуры. Для более тонизирующего эффекта добавьте в воду лимон или лайм. Не надо заставлять себя выпить все, если нет такого желания. Пары глотков будет достаточно, чтобы начать восстанавливать водный баланс

Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий
Улыбнитесь

Сейчас будет сложно. Улыбнитесь. Понимаем, обычно с утра это самое сложное после проснуться и подняться. Но даже механическое движение губ может запустить процесс выработки серотонина – гормона радости. А если вы еще подумаете о чем-то хорошем, что ждет вас сегодня (пусть даже это то, что вечером вновь вернетесь в постель), эффект будет еще более заметен. Программируйте себя на позитив.

Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий
Движение

Резко вскочить, как только выключили будильник, плохая идея. А вот начать какие-то движения – хорошая. Как следует потянитесь. Аккуратно вставайте, слегка разомнитесь стоя, затем переходите к зарядке, если делаете ее. Если нет, просто переходите  хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от кровати.

Кстати еще можно переворачиваться с боку на бок, потом убрать из-под себя подушку и максимально вытянуться.

Правило 5 минут

Заведите будильник на 5 минут раньше положенного времени и протестируйте несложный способ постепенного перехода ото сна к рабочему дню:

1 минута. Отключили будильник. Начинайте думать обо всем приятном, что вас ждет (не обязательно сегодня). Представьте, как добились всех целей. Вспомните о самых родных и близких. Прокрутите в голове яркие события прошлого.

2 минута. Потянитесь. Выполните дыхательную гимнастику.

3 минута. Аккуратно помассируйте виски, затылок, мочки ушей, брови. Это простимулирует приток крови к головному мозгу.

4 минута. Потрите ладони, разотрите руки, ноги, живот, грудь. Это улучшит кровообращение по всему телу.

5 минута. Аккуратно сядьте, выпейте воды. Медленно встаньте.

Еще раз о времени

Возможно, вам станет легче, если будете знать, что для полного освобождения от сонливости и желания рухнуть обратно в кровать достаточно всего лишь 9 минут. Продержались это время на ногах? Поздравляем, вы окончательно проснулись (даже если вам так не кажется).

Душ

Контрастный душ с утра – это идеально, но мало, кто способен на такой подвиг . Если вы из числа выносливых, то постойте 1-2 минуты под теплой водой, 30 секунд – под прохладной. Чередуйте сколько угодно, постепенно периоды холодной воды можно увеличивать. Завершайте процедуру под холодными струями.

Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий
Если же вы из числа тех, кому даже от одной мысли – раздеться и залезть в ванную – становится не по себе, попробуйте облегченный вариант. Просто помойте голову, а если у вашего шампуня бодрящий аромат, вообще здорово. Такой мини-душ гарантировано взбодрит.

Одежда для сна

Наверняка вы замечали, что в теплое время года вставать гораздо проще. Нет этого противного холода, в который приходится вылезать из-под теплого одеяла. Казалось бы, надеть пижаму потеплее, носочки, подготовить халатик, чтобы прямо в него нырнуть из кровати, и все. Но нет, более верным решением будет приучать себя к прохладе. И засыпать в ней лучше, и спиться крепче, и вставать будет легко. Достаточно избавиться от тяжелого теплого одеяла, проветривать комнату на ночь и выбирать тонкую одежду для сна. Некоторое время будет зябковато, но зато потом оцените, насколько легче покидать кровать, если она перестала быть спасением от холода.

Еда

С вечера продумайте, чем вы будете завтракать. Приберегите сладости и то, что вы очень любите. На ночь наедаться все равно не желательно, а вот с утра все это станет отличной мотивацией подняться. Любимые блюда станут еще вкуснее, если вы целую ночь терпели.

 
 
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Говорят, что привычка вырабатывается за 21 день. Но вот уже сколько лет мы вынуждены вставать рано утром, а легкости в пробуждении все нет. Организм сопротивляется...
 
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