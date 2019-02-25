Как перестать ненавидеть утро. 11 способов проснуться без страданий

Говорят, что привычка вырабатывается за 21 день. Но вот уже сколько лет мы вынуждены вставать рано утром, а легкости в пробуждении все нет. Организм сопротивляется изо всех сил: глаза не открываются, настроение портится. Interfax.by делится советами, как максимально быстро смириться с тем, что пора вставать, и побороть сонливость.

Будильник

Если у вас на будильнике стоит пронзительная резкая мелодия, лучше смените. Выдернуть себя из сна – это огромный стресс. Вы раздражаетесь, даже не начав свой день. Выбирайте что-нибудь спокойное, но не усыпляющее. Идеальным звуком будильника будет мелодия, которая начинается довольно спокойно и постепенно становится динамичной.



А еще плохая идея – отложить будильник на 10 минут. За дополнительные минуты выспаться не получится, так как вы уже разбужены, а вот разлениться еще больше – легко. Таким образом, услышали будильник - вставайте.

Ароматерапия

Легко сказать "вставайте". Как это сделать, если до слез не хочется. Попробуйте хранить рядом с кроватью эфирное масло кофе или цитрусов. Такие ароматы обладают бодрящим эффектом. Просто вдохните эти запахи и утро станет не таким уж отвратным. Кстати, проснуться поможет и мятная зубная паста. Компоненты мяты стимулируют тройчатый нерв, который заставляет почувствовать прилив энергии.



Пожуйте

Совет для тех, кто любит удивлять. Прозвенел будильник, не открывая глаз, возьмите что-нибудь пожевать. Абсолютно неважно, что это будет: сухарик, яблоко, корочка хлеба, груша, - просто жуйте. Организм будет в шоке, но у него не останется вариантов, кроме как запускать процессы пищеварения. Поверьте, это вас разбудит.



Попейте

Не хотите жевать – попейте. Вода тоже вполне эффективно "заводит" организм. Приготовьте стакан с вечера, чтобы жидкость была комнатной температуры. Для более тонизирующего эффекта добавьте в воду лимон или лайм. Не надо заставлять себя выпить все, если нет такого желания. Пары глотков будет достаточно, чтобы начать восстанавливать водный баланс



Улыбнитесь

Сейчас будет сложно. Улыбнитесь. Понимаем, обычно с утра это самое сложное после проснуться и подняться. Но даже механическое движение губ может запустить процесс выработки серотонина – гормона радости. А если вы еще подумаете о чем-то хорошем, что ждет вас сегодня (пусть даже это то, что вечером вновь вернетесь в постель), эффект будет еще более заметен. Программируйте себя на позитив.



Движение

Резко вскочить, как только выключили будильник, плохая идея. А вот начать какие-то движения – хорошая. Как следует потянитесь. Аккуратно вставайте, слегка разомнитесь стоя, затем переходите к зарядке, если делаете ее. Если нет, просто переходите хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от кровати.

Кстати еще можно переворачиваться с боку на бок, потом убрать из-под себя подушку и максимально вытянуться.

Правило 5 минут

Заведите будильник на 5 минут раньше положенного времени и протестируйте несложный способ постепенного перехода ото сна к рабочему дню:

1 минута. Отключили будильник. Начинайте думать обо всем приятном, что вас ждет (не обязательно сегодня). Представьте, как добились всех целей. Вспомните о самых родных и близких. Прокрутите в голове яркие события прошлого.

2 минута. Потянитесь. Выполните дыхательную гимнастику.

3 минута. Аккуратно помассируйте виски, затылок, мочки ушей, брови. Это простимулирует приток крови к головному мозгу.

4 минута. Потрите ладони, разотрите руки, ноги, живот, грудь. Это улучшит кровообращение по всему телу.

5 минута. Аккуратно сядьте, выпейте воды. Медленно встаньте.

Еще раз о времени

Возможно, вам станет легче, если будете знать, что для полного освобождения от сонливости и желания рухнуть обратно в кровать достаточно всего лишь 9 минут. Продержались это время на ногах? Поздравляем, вы окончательно проснулись (даже если вам так не кажется).

Душ

Контрастный душ с утра – это идеально, но мало, кто способен на такой подвиг . Если вы из числа выносливых, то постойте 1-2 минуты под теплой водой, 30 секунд – под прохладной. Чередуйте сколько угодно, постепенно периоды холодной воды можно увеличивать. Завершайте процедуру под холодными струями.



Если же вы из числа тех, кому даже от одной мысли – раздеться и залезть в ванную – становится не по себе, попробуйте облегченный вариант. Просто помойте голову, а если у вашего шампуня бодрящий аромат, вообще здорово. Такой мини-душ гарантировано взбодрит.

Одежда для сна

Наверняка вы замечали, что в теплое время года вставать гораздо проще. Нет этого противного холода, в который приходится вылезать из-под теплого одеяла. Казалось бы, надеть пижаму потеплее, носочки, подготовить халатик, чтобы прямо в него нырнуть из кровати, и все. Но нет, более верным решением будет приучать себя к прохладе. И засыпать в ней лучше, и спиться крепче, и вставать будет легко. Достаточно избавиться от тяжелого теплого одеяла, проветривать комнату на ночь и выбирать тонкую одежду для сна. Некоторое время будет зябковато, но зато потом оцените, насколько легче покидать кровать, если она перестала быть спасением от холода.

Еда

С вечера продумайте, чем вы будете завтракать. Приберегите сладости и то, что вы очень любите. На ночь наедаться все равно не желательно, а вот с утра все это станет отличной мотивацией подняться. Любимые блюда станут еще вкуснее, если вы целую ночь терпели.