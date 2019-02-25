72 нарушения ПДД и 6 бесправников выявила ГАИ за несколько часов отработки дорог области

Об итогах проведения массированной отработки автодорог Брестской области сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



«В целях стабилизации обстановки с безопасностью дорожного движения в период времени с 07.00 до 10.00 25 февраля на территории Брестской области сотрудниками ГАИ УВД Брестского облисполкома проведены массированная отработка автодорог», говорится в сообщении.

В ходе мероприятий сотрудниками подразделений Госавтоинспекции УВД и ОВД пресечено 72 нарушения Правил дорожного движения и выявлено 6 водителей, не имеющих права управления ТС (ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь).

— Проведение аналогичных специальный мероприятий будет продолжено, — добавили в Госавтоинспекции.