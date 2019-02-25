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72 нарушения ПДД и 6 бесправников выявила ГАИ за несколько часов отработки дорог области
26.02.2019 — Разное | Полесская правда
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Об итогах проведения массированной отработки автодорог Брестской области сообщили в
В ходе мероприятий сотрудниками подразделений Госавтоинспекции УВД и ОВД пресечено 72 нарушения Правил дорожного движения и выявлено 6 водителей, не имеющих права управления ТС (ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь).
— Проведение аналогичных специальный мероприятий будет продолжено, — добавили в Госавтоинспекции.
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