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72 нарушения ПДД и 6 бесправников выявила ГАИ за несколько часов отработки дорог области

26.02.2019 — Разное | Полесская правда  
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Об итогах проведения массированной отработки автодорог Брестской области сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

72 нарушения ПДД и 6 бесправников выявила ГАИ за несколько часов отработки дорог области
«В целях стабилизации обстановки с безопасностью дорожного движения в период времени с 07.00 до 10.00 25 февраля на территории Брестской области  сотрудниками ГАИ УВД Брестского облисполкома проведены массированная отработка автодорог», говорится в сообщении.

В ходе мероприятий сотрудниками подразделений Госавтоинспекции УВД и ОВД  пресечено 72 нарушения Правил дорожного движения и выявлено 6 водителей, не имеющих права управления ТС (ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь).

— Проведение аналогичных специальный мероприятий будет продолжено, — добавили в Госавтоинспекции.

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