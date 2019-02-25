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Правительство готовит предложения по повышению детских пособий и исчислению стажа для матерей

26.02.2019 — Разное | Полесская правда  
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Правительство готовит предложения по повышению детских пособий и исчислению стажа для матерей
В Беларуси предлагается увеличить размер некоторых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими 3-х лет, а также изменить подходы к использованию семейного капитала, исчислению страхового стажа матерям для начисления пенсий, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

«Обсуждалась тема дальнейшего стимулирования и увеличения размера пособий на детей до достижения ими 3-х лет. Предлагаем определенные размеры пособий увеличить», — отметил Игорь Петришенко.

Конкретные цифры возможного повышения он пока не назвал, поскольку вопрос по поручению Президента дорабатывается.

Еще одно предложение правительства — засчитывать в страховой стаж для назначения трудовых пенсий периоды отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми до достижения ими 3-х лет не более 12 лет (теперь — не более 9 лет).

Также рассматривается возможность использования семейного капитала досрочно, до достижения ребенком 18 лет (на образование, улучшение жилищных условий, лечение и др.). «Предложили гибко подойти к этому аспекту», — сказал Игорь Петришенко.

В целом, по его словам, комплекс мер государственной поддержки, направленный на повышение рождаемости в Беларуси, максимальный. «Те направления, которые работают и дают реальный эффект, надо дальше совершенствовать. Президент говорил о том, что на нашей территории должно проживать минимум 20-30 млн человек. И над этой проблемой мы активно работаем. Ключевой аспект — жилье», — подчеркнул Игорь Петришенко.

В 2018 году в Беларуси смогли улучшить жилищные условия 8 тыс. многодетных семей, в 2019 году планируется построить жилье еще для 12 тыс. таких семей. «Это общая цифра, которая каждый год уточняется, корректируется в сторону увеличения», — сказал Игорь Петришенко.

По информации БелТА.

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