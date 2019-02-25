|
В Минске Opel столкнулся с «Жигулями» и влетел в столб
26.02.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты
Мужчина 1973 года рождения за рулем иномарки ехал по проспекту Партизанскому со стороны улицы Варвашени в направлении МКАД в Минске.
Во второй полосе он столкнулся с «Жигулями». После удара Opel отбросило в сторону, машина врезалась в осветительную мачту, сообщает
По факту аварии проводится разбирательство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Opel пострадал. Мужчине оказали медицинскую помощь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)