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В Минске Opel столкнулся с «Жигулями» и влетел в столб

26.02.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске Opel столкнулся с «Жигулями» и влетел в столб
Фото из открытых источников

Мужчина 1973 года рождения за рулем иномарки ехал по проспекту  Партизанскому со стороны улицы Варвашени в направлении МКАД в Минске.

Во второй полосе он столкнулся с «Жигулями». После удара Opel отбросило в сторону, машина врезалась в осветительную мачту, сообщает БЕЛТА.

По факту аварии проводится разбирательство. 

В Минске Opel столкнулся с «Жигулями» и влетел в столб
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Теги: Минск
 
 
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Водитель Opel пострадал. Мужчине оказали медицинскую помощь.
 
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