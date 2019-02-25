В Минске Opel столкнулся с «Жигулями» и влетел в столб

Мужчина 1973 года рождения за рулем иномарки ехал по проспекту Партизанскому со стороны улицы Варвашени в направлении МКАД в Минске.

Во второй полосе он столкнулся с «Жигулями». После удара Opel отбросило в сторону, машина врезалась в осветительную мачту, сообщает БЕЛТА .