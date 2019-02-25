ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые назвали простой способ худеть за 15 минут в день

26.02.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вести пищевой дневник и записывать все, что съедено и выпито за день, — это хорошая стратегия для избавления от лишнего веса. Но, несмотря на эффективность этого метода, люди часто ленятся попробовать, пишет LiveScience. Новое исследование показало, что следить за своим рационом не так сложно, как представляется многим.


Фото: unsplash.com

Ученые собрали данные 142 людей с лишним весом, которые участвовали в онлайн-программе по похудению. Программа включала еженедельные встречи, где обсуждалась правильная мотивация и постановка целей, польза упражнений и ограничения калорийности рациона.

Участники также зарегистрировались в приложении, чтобы вести пищевой дневник. В первый месяц на то, чтобы вводить информацию об употребленных калориях, у них уходило 23,2 минуты в день в среднем. Через шесть месяцев, к концу программы, они справлялись за 14,6 минут.

Самые успешные участники программы вводили данные по съеденным продуктам наиболее регулярно. Те, кто похудел больше, чем на 10% от своего веса, в среднем считали калории больше 20 дней в месяц. Те, кто похудел меньше, чем на 10%, в среднем пользовались приложением лишь 11 дней в месяц. Работа опубликована в журнале Obesity.

Исследователи надеются, что результаты мотивируют людей вести дневник питания: «Это эффективно и совсем не так трудно, особенно с учетом того, что приложения по подсчету калорий легко бесплатно скачать в интернете».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вести пищевой дневник и записывать все, что съедено и выпито за день, - это хорошая стратегия для избавления от лишнего веса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заняли второе место в научно-исследовательской конференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика