300 сил и менее 5 секунд до «сотни»: Volkswagen «подзарядил» кроссовер T-Roc

Отделение Volkswagen R анонсировало «разогретый» вариант компактного «паркетника» T-Roc , который получил техническую начинку от Golf R.





Под капотом топ-версии кроссовера расположилась двухлитровая турбо-«четверка» TSI объемом 2 л, развивающая 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Работает мотор в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Motion — спринт до 100 км/ч у T-Roc R занимает паспортные 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.





Из прочих особенностей «подзаряженного» кроссовера — заниженная подвеска, функция launch control, более эффективные тормозные механизмы с 17-дюймовыми дисками, отключаемая система стабилизации и оригинальные 18-дюймовые колеса (за доплату — на дюйм больше).





Из внешних примет самого мощного T-Roc — более агрессивные на вид бамперы, вертикально расположенные полоски ходовых огней, элемент диффузора сзади и квартет выхлопных патрубков. В салоне — многофункциональный руль с приплюснутым ободом, накладки из нержавейки на педалях, а также опциональные отделка кожей наппа и вставками «под карбон».





Премьера T-Roc R состоится в марте на Женевском автосалоне. У европейских дилеров топ-версия «паркетника» появится осенью, стоимость пока неизвестна.