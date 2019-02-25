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Министр образования получил выговор от президента

26.02.2019 09:00 — Разное | Ежедневник  
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Министр образования получил выговор от президента

фото: grodnonews.by

Поводом для выговора Игорю Карпенко стало «непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».

Распоряжение о вынесении выговора главе Министерства образования Александр Лукашенко подписал 25 февраля, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что ранее президент пообещал строгие меры в отношении руководства Министерства образования и Столбцовского района в связи с трагедией в местной школе – 15-летний ученик напал на сверстников и учительницу с ножом. Погибли двое – преподаватель и ученик. Подозреваемый задержан. С ним работают следователи. Недавно стало известно, что после долгого молчания он начал давать показания. Пока о мотивах подростка ничего не известно.

 
 
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Поводом для выговора Игорю Карпенко стало «непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».
 
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