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Министр образования получил выговор от президента
26.02.2019 09:00 — Разное | Ежедневник
фото: grodnonews.by
Поводом для выговора Игорю Карпенко стало «непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».
Распоряжение о вынесении выговора главе Министерства образования Александр Лукашенко подписал 25 февраля, сообщает пресс-служба президента.
Напомним, что ранее президент пообещал строгие меры в отношении руководства Министерства образования и Столбцовского района в связи с
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Поводом для выговора Игорю Карпенко стало «непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».
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