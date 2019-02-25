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На заседании коллегии госконтроля Могилевской области подведены итоги работы

26.02.2019 — Разное | Кировец  
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На заседании коллегии госконтроля Могилевской области подведены итоги работы

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области были рассмотрены итоги работы за 2018 год и определены задачи на ближайшую перспективу.
Основные усилия Комитета были сконцентрированы на организации профилактики правонарушений, контроля за эффективным использованием бюджетных средств и госимущества, выявлении резервов повышения эффективности деятельности отраслей экономики области, выработке предложений по совершенствованию законодательства.
В прошлом году государственными контролерами проведено почти в 2 раза меньше проверок, чем в 2017 году. При этом удалось увеличить их результативность. В бюджет взыскано 6,9 млн. руб., возмещено средств госорганизациям в размере 13,2 млн. руб., доначислено налогов (сборов) – 4,8 млн. руб.
По материалам Комитета области возбуждены 75 уголовных дел, из них 40 – по результатам совместной работы с УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области. По результатам контрольно-аналитических мероприятий от занимаемых должностей освобождены 13 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 601.
Одним из основных направлений деятельности Комитета являлся упреждающий контроль за выполнением поручений Главы государства, государственных, региональных и отраслевых программ. В этих целях коллегией Комитета рассмотрен 51 тематический вопрос, выработаны конкретные предложения госорганам и субъектам хозяйствования.
На постоянной основе в Комитете организовано проведение мониторингов и аудитов эффективности наиболее важных сфер социально-экономического развития области, по результатам которых соответствующие предложения направлялись в местные органы власти, госорганы и организации для принятия мер.
Важное место отводилось работе с обращениями граждан.
Продолжалась практика проведения совместных личных приемов и «прямых телефонных линий» председателем Комитета с прокурором области.
По результатам контроля и рассмотрения обращений Комитетом к административной ответственности привлечены 3 должностных лица, к дисциплинарной — 20, из них 2 освобождены от занимаемых должностей, правоохранительными органами возбуждено 2 уголовных дела.
В текущем году Комитет продолжает контроль за исполнением местных бюджетов, использованием госсобственности, реализацией важнейших инвестиционных и инновационных проектов, ходом проведения модернизации валообразующих и градообразующих предприятий, соблюдением земельного, лесного и природоохранного законодательств, законодательства в сфере госзакупок. Продолжится мониторинг ситуации в строительном комплексе и ЖКХ, на рынке труда и др.

 
 
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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области были рассмотрены итоги работы за 2018 год и определены задачи на ближайшую...
 
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