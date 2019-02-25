Действующий обладатель Кубка Гагарина начал новый розыгрыш плей-офф с поражения 0:6

25 февраля в КХЛ стартовал 11-й розыгрыш Кубка Гагарина. Главным сюрпризом первого дня плей-офф стал разгром полномочного чемпиона и трехкратного обладателя трофея казанского «Ак Барса».



Фото: ak-bars.ru

В Балашихе «Ак Барс» пропустил 6 безответных шайб от омского «Авангарда». Так плохо казанцы в плей-офф еще ни разу не стартовали.

«Авангард» — «Ак Барс» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) (Зернов, 13.13, в большинстве, Покка, 16.49, Манукян, 23.18, Франссон, 30.49, Шумаков, 52.53, Шумаков, 56.54).

Броски: 42−21 (13−10, 13−10, 16−1). Силовые приемы: 15−20 (6−10, 7−5, 2−5). Штраф: 14−20.

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась отметился голевым пасом при четвертом взятии ворот. Он провел на льду 8 минут 49 секунд, исполнил 1 бросок в створ ворот, выиграл 7 из 9 вбрасываний (77,8%) и завершил поединок с показателем полезности «+3».

Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса»):

— Мы прекрасно понимали, насколько важна первая игра, но получилось так, как получилось. Допускали ошибки в обороне, которые привели к такому неудачному счету.

— Почему сегодня не сыграл Данис Зарипов?

— Мы решили, что Зарипов пропустит первую игру. Но он в форме, готов.

— Кто займет место в воротах в следующем матче?

— Пока не знаю, будем смотреть, думать.

— Ваша команда сегодня провоцировала очень много потасовок…

— Никто не хочет проигрывать. Счет был такой, что эмоции иногда перехлестывали, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

Боб Хартли (главный тренер «Авангарда»):

— Мы продемонстрировали отличную игру, два дня плодотворно работали, мы завершили регулярку на позитивной ноте. Знали, что предстоят тяжелые игры. Получить «Ак Барс» в стартовом раунде — это тяжелый вызов. Хоть мы и забросили шесть шайб, но хотел бы отметить Игоря Бобкова, совершившего несколько выдающихся сейвов. Также мне понравилось, как мы сыграли в неравных составах. Ну, и нам несколько повезло, что сегодня в заявку не попал Данис Зарипов. Такой ветеран в составе — мечта любого тренера.

— Вы говорили, что приехали в Россию выиграть Кубок Гагарина. Сегодня вы стали ближе к этому?

— За Кубок Гагарина сейчас бьются 16 команд. Впереди четыре важнейших раунда и мы сделали только первый шажок к нашей цели. Завтра мы соберемся, обсудим, что-то поправим. Но нельзя расслабляться, так как мы играем против команды самого титулованного тренера лиги, — сказал Боб Хартли.

Самым продолжительным матчем дня стал поединок в Магнитогорске, где хозяева лишь во втором овертайме дожали «Салават Юлаев».

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 2:1 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) (Платонов, 22.26, Шор, 99.20 — Хартикайнен, 43.48).

Броски: 48−48. Силовые приемы: 36−40. Штраф: 8−12.

После истечения основного времени противостояние длилось еще почти два периода. За 40 секунд до конца второго овертайма победу «Магнитке» принес 26-летний американский нападающий Ник Шор. Причем гол был засчитан лишь после видеопросмотра эпизода на предмет помехи вратарю.

Занявший третье место в Западной конференции ярославский «Локомотив» в первом домашнем матче встретил яростное сопротивление сочинцев, которые вели 2:0 уже к 14-й минуте. Ярославцы сумели вырвать победу только в овертайме.

«Локомотив» — «Сочи» — 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) (С.Крунвалль, 15.09, Аверин, 26.50, С. Крунвалль, 31.34, в большинстве, Георгий Иванов, 63.17 — Капустин, 7.19, Йокипакка, 13.04, в большинстве, Капустин, 40.51, в большинстве).

Броски: 25−28 (3−10, 12−9, 7−7, 3−2). Силовые приемы: 47−34 (22−13, 11−14, 11−7, 3−0). Штраф: 10−6.

Московские динамовцы под руководством заслуженного тренера Беларуси Владимира Крикунова начали серию в Хельсинки и сильно огорчили местный «Йокерит».

«Йокерит» — «Динамо» М — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) (Норман, 33.50, Весалайнен, 51.04 — Д. Тарасов, 29.29, в большинстве, Муранов, 45.52, Шипачев, 49.15, Мозер, 59.38).

Броски: 34−21 (6−6, 12−7, 16−8). Силовые приемы: 18−19 (7−7, 5−6, 6−6). Штраф: 8−6.

Форвард сборной Беларуси Джефф Платт в составе «Йокерита» провел на льду 17 минут, но бомбардирскими баллами не отметился. Он исполнил 4 броска в створ ворот, выиграл 6 из 9 вбрасываний (66,7%), применил 1 силовой прием и завершил поединок с показателем полезности «+1».

26 февраля в Кубке Гагарина стартуют еще четыре пары команд:

Конференция «Запад»:

ЦСКА (1) — «Витязь» (8).

СКА (2) — «Спартак» (7).

Конференция «Восток»:

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8).

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7).