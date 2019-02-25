«Перевоплощение». Как мы превратили фрезеровщика в интересного мужчину и отрезали его длинные волосы

LADY продолжает знакомить вас с героями нового мужского «Перевоплощения». Например, в прошлом выпуске мы показали , какие образы стилист Катерина Кулеш подобрала для красавчика пластического хирурга Дмитрия Батюкова. А сегодня посмотрим, как изменился на нашем проекте 26-летний фрезеровщик Александр Елопов.

Поначалу мы отложили письмо Александра в сторону, но интуиция стилиста подсказала: он куда интереснее, чем кажется на первый взгляд! Главное, помочь ему раскрыться.





Для этого мы отправились в стильный барбершоп для мужчин Chop-Chop , где в очередной раз убедились: длинные волосы зачастую идут только девушкам. Вероятно, мужчинам не хватает усидчивости, чтобы ухаживать за ними и поддерживать в идеальном состоянии. А значит — стрижка, и только стрижка!

















































— Нам нужно было подобрать такой вариант, чтобы новая стрижка отчасти повторяла форму, к которой привык герой, пока носил хвост и пробор по центру. Мы остановились на средней длине во избежание стресса для героя и фантомных болей по потерянным волосам, — улыбается мастер Алексей. — Уход за такой стрижкой простой: достаточно высушить волосы феном, зачесав их назад. Для более сильной фиксации — лак или моделирующая паста для волос.

Что ж, Александр уже выглядит куда представительней, чем парень с хвостиком, который прислал нам заявку. Осталось дополнить дело стильными образами! Посмотрите, что придумал для Александра наш стилист.

Образ 1



Костюм, рубашка, обувь: Магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров «Historia»









— У Александра довольно сложный типаж внешности, — объясняет Катерина Кулеш. — Он похож на романтического героя времен гардемаринов. Мне хотелось сделать его образ более современным и мужественным. Мало что из одежды действительно подходило Александру и выводило его образ на новый уровень. Но костюм — это вариант для мужчины на все времена и на любой типаж. Важно пробовать разные цвета и принты. Александр — брюнет, ему, конечно, идет глубокий серый или черный цвет. А светлая полоска на ткани дополнительно вытягивает силуэт и делает человека выше.

Образ 2



Джинсы, футболка с длинным рукавом, бомбер: Calvin Klein Jeans, галерея магазинов «Модный Молл» ; обувь: магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров «Historia»





— Спортивный стиль — не совсем тривиальное решение для Александра. Но если оставаться в классической стилистике и выдержанных цветах, такой образ подойдет очень многим. И, конечно, комфорт спортивного образа (даже с джинсами) — то, что особенно ценят мужчины в одежде. Просто джинсы выбирайте мягкие, но держащие форму, чтобы после пары стирок они не теряли свой вид.

До и после:





— Поучаствовать в вашем проекте — это абсолютно спонтанное для меня решение, мне просто захотелось перемен, — делится впечатлениями Александр. — И я их получил: новый образ, новое самоощущение. Длинные волосы я носил в течение 6 лет, было интересно, какую альтернативу мне предложат. Результат меня не шокировал, как и непривычный для меня костюм — наоборот, мне понравилось.

Что скажут на работе? Ну коллектив у меня хороший: если они смогли привыкнуть к моим волосам и татуировкам — привыкнут и к новому образу. Но вот публикация на LADY.TUT.BY точно станет для них сюрпризом!

Ну, а завтра ищите на LADY стильное преображение нового героя — рыжеволосого бородоча-весельчака Ильи.

За предоставление площадки для съемки с множеством локаций команда проекта выражает благодарность ресторанному комплексу Food Republic.

Стилист проекта:

Катерина Кулеш Фото: личный архив