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«Перевоплощение». Как мы превратили фрезеровщика в интересного мужчину и отрезали его длинные волосы
LADY продолжает знакомить вас с героями нового мужского «Перевоплощения». Например,
Поначалу мы отложили письмо Александра в сторону, но интуиция стилиста подсказала: он куда интереснее, чем кажется на первый взгляд! Главное, помочь ему раскрыться.
Для этого мы отправились в стильный барбершоп для мужчин
— Нам нужно было подобрать такой вариант, чтобы новая стрижка отчасти повторяла форму, к которой привык герой, пока носил хвост и пробор по центру. Мы остановились на средней длине во избежание стресса для героя и фантомных болей по потерянным волосам, — улыбается мастер Алексей. — Уход за такой стрижкой простой: достаточно высушить волосы феном, зачесав их назад. Для более сильной фиксации — лак или моделирующая паста для волос.
Что ж, Александр уже выглядит куда представительней, чем парень с хвостиком, который прислал нам заявку. Осталось дополнить дело стильными образами! Посмотрите, что придумал для Александра наш стилист.
Образ 1
— У Александра довольно сложный типаж внешности, — объясняет Катерина Кулеш. — Он похож на романтического героя времен гардемаринов. Мне хотелось сделать его образ более современным и мужественным. Мало что из одежды действительно подходило Александру и выводило его образ на новый уровень. Но костюм — это вариант для мужчины на все времена и на любой типаж. Важно пробовать разные цвета и принты. Александр — брюнет, ему, конечно, идет глубокий серый или черный цвет. А светлая полоска на ткани дополнительно вытягивает силуэт и делает человека выше.
Образ 2
— Спортивный стиль — не совсем тривиальное решение для Александра. Но если оставаться в классической стилистике и выдержанных цветах, такой образ подойдет очень многим. И, конечно, комфорт спортивного образа (даже с джинсами) — то, что особенно ценят мужчины в одежде. Просто джинсы выбирайте мягкие, но держащие форму, чтобы после пары стирок они не теряли свой вид.
До и после:
— Поучаствовать в вашем проекте — это абсолютно спонтанное для меня решение, мне просто захотелось перемен, — делится впечатлениями Александр. — И я их получил: новый образ, новое самоощущение. Длинные волосы я носил в течение 6 лет, было интересно, какую альтернативу мне предложат. Результат меня не шокировал, как и непривычный для меня костюм — наоборот, мне понравилось.
Что скажут на работе? Ну коллектив у меня хороший: если они смогли привыкнуть к моим волосам и татуировкам — привыкнут и к новому образу. Но вот публикация на LADY.TUT.BY точно станет для них сюрпризом!
Ну, а завтра ищите на LADY стильное преображение нового героя — рыжеволосого бородоча-весельчака Ильи.
Стилист проекта:
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«Перевоплощение». Как мы превратили фрезеровщика в интересного мужчину и отрезали его длинные волосы
Сегодня показываем, что зачастую длинные волосы украшают только девушек, а эксперименты со стилем могут творить чудеса.
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