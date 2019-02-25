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В семье не без урода: Лукашенко призвал к ответу нечестных судей

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Ужесточать наказания не настроены, заявил на встрече с Александром Лукашенко председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало, передает телеканал «МИР 24». Так, в прошлом году почти 2,5 тысячи человек вместо тюремных сроков получили альтернативные наказания. 

Отдельно обсудили преступления, которые совершают сами судьи.

«Посмотрите внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Надо им напомнить, что перед законом все равны», – подчеркнул президент Беларуси.

К 75-летию освобождения Беларуси от нацистов в стране планируется очередная амнистия для заключенных. Число граждан, которых она коснется, пока не сообщается. Но известно, что их будет больше, чем по итогам последней амнистии, когда были освобождены почти 8 тысяч человек.




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Президент Беларуси провел встречу с председателем Верховного суда страны и подчеркнул, что перед законом все равны.
 
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