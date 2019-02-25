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В семье не без урода: Лукашенко призвал к ответу нечестных судей
26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Ужесточать наказания не настроены, заявил на встрече с Александром Лукашенко председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало, передает телеканал «МИР 24». Так, в прошлом году почти 2,5 тысячи человек вместо тюремных сроков получили альтернативные наказания.
Отдельно обсудили преступления, которые совершают сами судьи.
«Посмотрите внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Надо им напомнить, что перед законом все равны», – подчеркнул президент Беларуси.
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Президент Беларуси провел встречу с председателем Верховного суда страны и подчеркнул, что перед законом все равны.
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