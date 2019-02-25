Купаловский университет приглашает 1 марта на День открытых дверей

В ходе мероприятия школьники и их родители смогут познакомиться со всеми факультетами вуза , узнать информацию о поступлении, вступительных испытаниях и многое другое. Для них будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет узнать о проектах студентов-купаловцев, познакомиться со специальностями факультетов и задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии.





Представители юридического факультета погрузят гостей в работу «Мини-лаборатории», где школьники примут участие в мастер-классе по составлению фотороботов и дактилоскопированию. Будущие абитуриенты познакомятся с работой клиницистов и посмотрят видеозаписи судебных заседаний.

факультета физической культуры ребят обучат техникам пешеходного туризма и игры в баскетбол. На площадкефизической культуры ребят обучат техникам пешеходного туризма и игры в баскетбол.

Студенты факультета экономики и управления пригласят гостей в экономическое антикафе «Vmeste», где будут работать многочисленные локации, среди которых – «Фантастические Эксперты Убеждают», «Фундамент Элитных Умений», «Формула Экономического Успеха», «Фейерверк Эмоций и Удовольствия».

Узнать ответ на вопрос «ЦТ на 100: миф или реальность?», а также о тонкостях подготовки к централизованному тестированию и условиях участия в ЦТ – 2019 можно будет у представителей факультета довузовской подготовки.

Арт-гостиная откроет свои двери на площадке факультета искусств и дизайна. Здесь каждый увидит лучшие работы студентов и выпускников, услышит любимые мелодии во время работы «Музыкальной шкатулки» и усовершенствует навыки рисования в рамках мастер-класса по ИЗО.

На площадке военного факультета попробовать свои силы на стрелковом тренажере «Скатт» смогут не только смелые юноши, но и девушки.





Узнать, можете ли вы стать филологом, принять участие в квест-игре «Немецкий с удовольствием», а также посмотреть на живую газету предложат студенты филологического факультета.

На площадке факультета истории, коммуникации и туризма гости отправятся в удивительное путешествие в мир профессий и специальностей, во время которого познакомятся с известными историческими политическими и культурными деятелями Беларуси разных эпох. Школьники посетят интерактивную фотомастерскую, видеостудию и «Медиакухню», разработают уникальный туристический маршрут и попробуют писать китайскую каллиграфию.

В мир виртуальной реальности окунут представители факультета математики и информатики. Также студенты-разработчики приложений виртуальной реальности расскажут о своих проектах и проведут консультации для будущих программистов и удивят ребят виртуальными фокусами.





Будущих абитуриентов на факультете биологии и экологии ждет мастер-класс «Я твой друг. А ты? ».

Интерактивные физические демонстрации и занимательные опыты по физике устроят студенты физико-технического факультета.

В квест-игру «В лабиринте педагогических идей» и многочисленные мастер-классы пригласят ребят представители педагогического факультета. На площадке будет работать выставка авторских материалов и разработок.

«Узнать себя» будущие абитуриенты смогут на площадке факультета психологии. Ребята пообщаются со студентами и преподавателями, после чего гостям расскажут, как эффективно бороться со стрессом.





Батл «Компьютер vs карандаш» устроят на инженерно-строительном факультете. Школьники будут моделировать здания и «посетят» лабораторию современных строительных материалов.

Интерактивные интеллектуальные игры и мастер-класс по созданию прототипа изделия из полимера с помощью 3D-печати организуют на площадке факультета инновационных технологий машиностроения.





Также в этот день каждый сможет сделать селфи и фото рядом с фотозоной ГрГУ имени Янки Купалы, посетить арт-гостиную и испытать удачу в моментальной лотерее «Удача с ГрГУ».