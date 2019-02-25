|
Проект на $800 млн. Как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире
Журнал НВ
Длина Valkyrie составит почти 230 м, фото: chulhun.com
Проект Valkyrie представили корейский судостроительный дизайнер Чулхун Парк и американская судостроительная компания Palmer Johnson.
Яхта будет построена по схеме тримарана - судна с тремя соединенными параллельными корпусами. Это уменьшит сопротивление судна встречному ветру, повысит его устойчивость при высоких скоростях, а также на 50% снизит расход топлива.
Дизайн судна перекликается с идеями деконструктивизма - направления в архитектуре, для которого характерны визуальная усложненность, изломанные и деструктивные формы. Вместимость яхты - 144 человека (92 члена экипажа и 52 пассажира). Кроме 26 двухместных кают, на яхте будет магазин, выставочный зал, театр, клуб, казино, спа-салон, ресторан и платформа для купания, а также вертолетная площадка.
Фото: НВ
Название яхты связано со скандинавскими женскими божествами валькириями, которые почитали павших в бою героев, унося их в Вальхаллу - рай для воинов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал НВ узнал, как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире - Valkyrie. Ее длина составит почти 230 м, а стоимость - $800 млн.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)