Проект на $800 млн. Как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире

Проект Valkyrie представили корейский судостроительный дизайнер Чулхун Парк и американская судостроительная компания Palmer Johnson.





Яхта будет построена по схеме тримарана - судна с тремя соединенными параллельными корпусами. Это уменьшит сопротивление судна встречному ветру, повысит его устойчивость при высоких скоростях, а также на 50% снизит расход топлива.





Дизайн судна перекликается с идеями деконструктивизма - направления в архитектуре, для которого характерны визуальная усложненность, изломанные и деструктивные формы. Вместимость яхты - 144 человека (92 члена экипажа и 52 пассажира). Кроме 26 двухместных кают, на яхте будет магазин, выставочный зал, театр, клуб, казино, спа-салон, ресторан и платформа для купания, а также вертолетная площадка.









Фото: НВ





Название яхты связано со скандинавскими женскими божествами валькириями, которые почитали павших в бою героев, унося их в Вальхаллу - рай для воинов.



