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Проект на $800 млн. Как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире

26.02.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Журнал НВ узнал, как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире - Valkyrie. Ее длина составит почти 230 м, а стоимость - $800 млн.

Проект на 0 млн. Как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире
Длина Valkyrie составит почти 230 м, фото: chulhun.com
Проект Valkyrie представили корейский судостроительный дизайнер Чулхун Парк и американская судостроительная компания Palmer Johnson. 

Яхта будет построена по схеме тримарана - судна с тремя соединенными параллельными корпусами. Это уменьшит сопротивление судна встречному ветру, повысит его устойчивость при высоких скоростях, а также на 50% снизит расход топлива.

Дизайн судна перекликается с идеями деконструктивизма - направления в архитектуре, для которого характерны визуальная усложненность, изломанные и деструктивные формы. Вместимость яхты - 144 человека (92 члена экипажа и 52 пассажира). Кроме 26 двухместных кают, на яхте будет магазин, выставочный зал, театр, клуб, казино, спа-салон, ресторан и платформа для купания, а также вертолетная площадка.


Фото: НВ

Название яхты связано со скандинавскими женскими божествами валькириями, которые почитали павших в бою героев, унося их в Вальхаллу - рай для воинов.


 
 
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Журнал НВ узнал, как будет выглядеть самая дорогая и длинная яхта в мире - Valkyrie. Ее длина составит почти 230 м, а стоимость - $800 млн.
 
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