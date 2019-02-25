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План Лукашенко: пересидеть Путина на посту президента
Стремится ли Лукашенко упрочнить позиции на своем посту, чтобы переиграть Путина? Об этом - в выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и Владимиром Лобковичем.
Дадут ли власти «раскрутиться» оппозиционным кандидатам в ходе парламентской кампании? Главные вопросы, на которые можно было бы получить ответ во время видобрифинга председателя избирательной комиссии Лидии Ермошиной, так и остались висеть в воздухе.
Интриги не случилось. Широко анонсированный видеобрифинг Лидии Ермошиной не принес никакой новой информации о будущих избирательных кампаниях 2019-2020 годов.
Гость программы «Беседа дня»
Единственное, что можно сказать почти с полной уверенностью, выборы президента пройдут раньше парламентских, хотя в обоих вариантах они будут фактически досрочные.
Почему? Ищите ответы в полном выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и координатором кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиром Лобковичем.
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Стремится ли Лукашенко упрочнить позиции на своем посту, чтобы переиграть Путина? Об этом - в выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и Владимиром...
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