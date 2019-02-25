План Лукашенко: пересидеть Путина на посту президента

Дадут ли власти «раскрутиться» оппозиционным кандидатам в ходе парламентской кампании? Главные вопросы, на которые можно было бы получить ответ во время видобрифинга председателя избирательной комиссии Лидии Ермошиной, так и остались висеть в воздухе.





Интриги не случилось. Широко анонсированный видеобрифинг Лидии Ермошиной не принес никакой новой информации о будущих избирательных кампаниях 2019-2020 годов.





Белсат координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лобкович отметил, что по итогам выступления Ермошиной трудно говорить что-то конкретное о том, что ждет нас впереди. Гость программы «Беседа дня»координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы»отметил, что по итогам выступления Ермошиной трудно говорить что-то конкретное о том, что ждет нас впереди.





Единственное, что можно сказать почти с полной уверенностью, выборы президента пройдут раньше парламентских, хотя в обоих вариантах они будут фактически досрочные.





Почему? Ищите ответы в полном выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и координатором кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиром Лобковичем.



