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План Лукашенко: пересидеть Путина на посту президента

26.02.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Стремится ли Лукашенко упрочнить позиции на своем посту, чтобы переиграть Путина? Об этом - в выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и Владимиром Лобковичем.

Дадут ли власти «раскрутиться» оппозиционным кандидатам в ходе парламентской кампании? Главные вопросы, на которые можно было бы получить ответ во время видобрифинга председателя избирательной комиссии Лидии Ермошиной, так и остались висеть в воздухе.

Интриги не случилось. Широко анонсированный видеобрифинг Лидии Ермошиной не принес никакой новой информации о будущих избирательных кампаниях 2019-2020 годов. 

Гость программы «Беседа дня» Белсат координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лобкович отметил, что по итогам выступления Ермошиной трудно говорить что-то конкретное о том, что ждет нас впереди.

Единственное, что можно сказать почти с полной уверенностью, выборы президента пройдут раньше парламентских, хотя в обоих вариантах они будут фактически досрочные.

Почему? Ищите ответы в полном выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и координатором кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиром Лобковичем.


 
 
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Стремится ли Лукашенко упрочнить позиции на своем посту, чтобы переиграть Путина? Об этом - в выпуске программы «Беседа дня» со Всеволодом Стебурако и Владимиром...
 
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