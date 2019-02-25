"Белоруснефть" подпишет с "Укргаздобыча" контракт на цементирование скважин

пише т Интерфакс. Ожидается, что ПО "Белоруснефть" подпишет соответствующий контракт с "Укргаздобычей" в ближайшее время. Для выполнения работ по цементированию скважин будут задействованы 9 единиц техники и 25 специалистов. Первой в Украину отправится тампонажное звено с цементировочным агрегатом НС-1000 производства ЗАО "Фидмаш" и комплектом вспомогательной техникой,т Интерфакс.





В дальнейшем "Сервис Ойл" (дочерняя компания ПО "Белоруснефть" в Украине) будет участвовать в тендерах, объявляемых украинскими добывающими компаниями.





Как сообщалось, в октябре 2018 года ПО "Белоруснефть" подписало с "Укргаздобычей" меморандум о расширении сотрудничества и два контракта на 10,36 млн евро. Контракты предусматривают выполнение операций по гидравлическому разрыву пластов и ремонт скважин колтюбингом (гибкой трубой).









"Белоруснефть" работает в Украине с 2012 года, сотрудничество с "Укргаздобычей" начато в 2016 году. "Белоруснефть" выполняла для украинской компании работы по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), бурение скважин и боковых стволов, промывку и освоению скважин с помощью колтюбинга, 3D-сейсморазведку.





АО "Укргаздобыча" – крупнейшая газодобывающая компания Украины с замкнутым циклом производства: от поиска и разведки месторождений нефти и газа до разработки и организации добычи, транспортировки, переработки углеводородов и реализации продукции нефтепереработки. АО "Укргаздобыча" ведет разработку газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях.





ПО "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.



