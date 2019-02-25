ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белоруснефть" подпишет с "Укргаздобыча" контракт на цементирование скважин

26.02.2019 09:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
ПО "Белоруснефть" подпишет с "Укргздобыча" полугодовой контракт на цементирование скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусской компании.

Ожидается, что ПО "Белоруснефть" подпишет соответствующий контракт с "Укргаздобычей" в ближайшее время. Для выполнения работ по цементированию скважин будут задействованы 9 единиц техники и 25 специалистов. Первой в Украину отправится тампонажное звено с цементировочным агрегатом НС-1000 производства ЗАО "Фидмаш" и комплектом вспомогательной техникой, пишет Интерфакс.

В дальнейшем "Сервис Ойл" (дочерняя компания ПО "Белоруснефть" в Украине) будет участвовать в тендерах, объявляемых украинскими добывающими компаниями.

Как сообщалось, в октябре 2018 года ПО "Белоруснефть" подписало с "Укргаздобычей" меморандум о расширении сотрудничества и два контракта на 10,36 млн евро. Контракты предусматривают выполнение операций по гидравлическому разрыву пластов и ремонт скважин колтюбингом (гибкой трубой).


"Белоруснефть" работает в Украине с 2012 года, сотрудничество с "Укргаздобычей" начато в 2016 году. "Белоруснефть" выполняла для украинской компании работы по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), бурение скважин и боковых стволов, промывку и освоению скважин с помощью колтюбинга, 3D-сейсморазведку.

АО "Укргаздобыча" – крупнейшая газодобывающая компания Украины с замкнутым циклом производства: от поиска и разведки месторождений нефти и газа до разработки и организации добычи, транспортировки, переработки углеводородов и реализации продукции нефтепереработки. АО "Укргаздобыча" ведет разработку газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях.

ПО "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПО "Белоруснефть" подпишет с "Укргздобыча" полугодовой контракт на цементирование скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чатыры чалавекі праваліліся пад лёд на возеры Чорным на Брэстчыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика