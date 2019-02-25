За что наказывают судей?

По словам Сукало, они достаточно жестко реагируют на все факты нарушений





— Мы принимаем достаточно жесткие меры к таким судьям, самоочищаемся, освобождаемся от таких людей, — заявил глава ВС.





— В прошлом году 1 судья был привлечен к уголовной ответственности и осужден к лишению свободы, 6 судей мы освободили (от должности. — Прим.) по дискредитирующим основаниям в связи с невозможностью осуществлять деятельность судебную и 46 судей было наказано за нарушение кодекса чести — они привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказал Сукало, пояснив, что это самое суровое наказание для судей, которое «идет им в биографию».





Всего же 178 сотрудников аппарата, по словам Сукало, были наказаны за различные проступки.





— Мы достаточно сурово подходим к совершению каких-то проступков работниками аппарата, поскольку если судья нарушает закон, то это недопустимо. Судья в понимании общественном должен олицетворять собой закон, — отметил Сукало.





Он уточнил, что проступки касаются не только профессиональной деятельности, но и поведения в быту, административных правонарушений.





Валентин Сукало отметил, что глава государства информирован о всех подобных случаях.





В понедельник, 25 февраля, напомним, Александр Лукашенко на встрече с председателем ВС заявил, что в последнее время «фиксируется слишком много нарушений закона самими судьями» и дал указание «еще раз, им напомнить, что перед законом все равны».