ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналистов задержали на интервью с Мадуро

26.02.2019 09:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Американский испаноязычный телеканал Univision сообщил о задержании своих журналистов во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Сейчас журналисты отпущены, однако весь материал изъят.

"Группа журналистов Univision Noticias во главе с Хорхе Рамосом задержана в дворце Мирафлорес с вечера понедельника по приказу Николаса Мадуро", - говорится в сообщении самого канала.

По версии телеканала, Мадуро не понравились вопросы журналистов, в связи с чем он прервал интервью, у съемочной группы изъяли записанный материал, телевизионное оборудование, мобильные телефоны, и они были задержаны на два часа, после чего их отпустили.

Министр связи Хорхе Родригеса прокомментировал инцидент.

"Через Мирафлорес прошли сотни журналистов, которые получили достойное обращение, с каким мы обычно общаемся с теми, кто приезжает для выполнения журналистской работы. Мы не участвуем в дешевых шоу. В эти самые минуты, когда канал ABC публикует интервью с президентом Николасом Мадуро, госдеп придумывает новые ложные сигналы с шоу и монтажом", - написал Родригес в своем микроблоге в твиттере.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский испаноязычный телеканал Univision сообщил о задержании своих журналистов во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Действующий обладатель Кубка Гагарина начал новый розыгрыш плей-офф с поражения 0:6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика