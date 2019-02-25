Журналистов задержали на интервью с Мадуро

Сейчас журналисты отпущены, однако весь материал изъят.





"Группа журналистов Univision Noticias во главе с Хорхе Рамосом задержана в дворце Мирафлорес с вечера понедельника по приказу Николаса Мадуро", - говорится в сообщении самого канала.





По версии телеканала, Мадуро не понравились вопросы журналистов, в связи с чем он прервал интервью, у съемочной группы изъяли записанный материал, телевизионное оборудование, мобильные телефоны, и они были задержаны на два часа, после чего их отпустили.





Министр связи Хорхе Родригеса прокомментировал инцидент.





"Через Мирафлорес прошли сотни журналистов, которые получили достойное обращение, с каким мы обычно общаемся с теми, кто приезжает для выполнения журналистской работы. Мы не участвуем в дешевых шоу. В эти самые минуты, когда канал ABC публикует интервью с президентом Николасом Мадуро, госдеп придумывает новые ложные сигналы с шоу и монтажом", - написал Родригес в своем микроблоге в твиттере.



