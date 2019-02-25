







Текст здесь Имя игрока фигурировало в протоколе матча чемпионата Беларуси-2018 "Гомель" — "Динамо" Брест (0:6), который находится под подозрением у следственных органов.





Какие у вас основания упоминать в материале мою фамилию? Мне не нравится, что вы пятнаете ее какими-то косвенными доводами без фактов. Не хочу, чтобы она хоть как-то фигурировала в этой истории. Потому что уверен в себе, а также в команде на сто процентов. Статья бьет по моему самолюбию и имени. Не для этого отдаю себя каждому матчу, чтобы потом читать такое. Это очень обидно. Но мне ничего не страшно, потому что чист перед командой и честен перед собой. Я против таких игр. Не хочу хоть как-то быть упомянутых в этих делах.





А матч с Брестом? Такие игры случаются в футболе и на более высоком уровне. Но это ни о чем не говорит. Брест превзошел нас не только по счету, но и во всех компонентах игры, как бы сложно ни было это принимать. Но то поражение помогло нам выбраться из ямы, в которой мы находились. Оно заставило меня и всех игроков команды взглянуть на себя с другой стороны. После матча видел в их глазах злость и ярость. Еще раз: не мог усомниться ни в одном из наших футболистов.



