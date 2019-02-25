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Руслан Юденков: о "договорняках": мне ничего не страшно, потому что чист перед командой и честен перед собой

26.02.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Защитник Руслан Юденков, в прошлом сезоне выступавший за "Гомель", в интервью корреспонденту "Прессбола" Егору Бачило заявил, что не принимал участия в договорных матчах.



Имя игрока фигурировало в протоколе матча чемпионата Беларуси-2018 "Гомель" — "Динамо" Брест (0:6), который находится под подозрением у следственных органов. Текст здесь

Какие у вас основания упоминать в материале мою фамилию? Мне не нравится, что вы пятнаете ее какими-то косвенными доводами без фактов. Не хочу, чтобы она хоть как-то фигурировала в этой истории. Потому что уверен в себе, а также в команде на сто процентов. Статья бьет по моему самолюбию и имени. Не для этого отдаю себя каждому матчу, чтобы потом читать такое. Это очень обидно. Но мне ничего не страшно, потому что чист перед командой и честен перед собой. Я против таких игр. Не хочу хоть как-то быть упомянутых в этих делах. 

А матч с Брестом? Такие игры случаются в футболе и на более высоком уровне. Но это ни о чем не говорит. Брест превзошел нас не только по счету, но и во всех компонентах игры, как бы сложно ни было это принимать. Но то поражение помогло нам выбраться из ямы, в которой мы находились. Оно заставило меня и всех игроков команды взглянуть на себя с другой стороны. После матча видел в их глазах злость и ярость. Еще раз: не мог усомниться ни в одном из наших футболистов.


 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Защитник Руслан Юденков, в прошлом сезоне выступавший за "Гомель", в интервью корреспонденту "Прессбола" Егору Бачило заявил, что не принимал участия в договорных...
 
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