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Оршанский авиаремонтный завод оказался фигурантом уголовного дела в Украине

26.02.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное дело в отношении руководства научно-технического комплекса «Электронприбор», которое специализируется на авиационном приборостроении.

Оршанский авиаремонтный завод оказался фигурантом уголовного дела в Украине
Как следует из постановления Печерского районного суда города Киева, топ-менеджеров подозревают в завладении имуществом с использованием служебного положения и легализации доходов, полученных незаконным путем. В качестве посредника фигурирует Оршанский авиаремонтный завод (ОАРЗ).

Силовики установили, что должностные лица «Электронприбора», вступив в предварительный преступный сговор с неустановленными досудебным расследованием лицами, используя свое служебное положение, в течение 2016−2018 годов незаконно завладели и, в дальнейшем, поставили в Беларусь два бортовых аварийно эксплуатационные регистраторы летной информации БУР-4−1−07, стоимостью 41,2 тысяч долларов за единицу. Так называемые «черные ящики» производства «Электронприбора» устанавливаются на самолетах Ан, МиГ, Су и вертолетах для записи и сохранения информации о состоянии воздушного судна.

Оперативники также установили, что руководители «Электронприбора» причастны к легализации (отмыванию) доходов, полученных от сбыта бортовых регистраторов.

Изготовленные летом 2016 года на «Электронприборе» «черные ящики» в марте 2018 года были официально везены в Беларусь в режиме импорта от российской компании «Олникс» и поставлены на Оршанский авиаремонтный завод. Согласно контракта, заключенного в ноябре 2017 года между «Олниксом» и ОАРЗ, стоимость бортового регистратора составляла 41,6 тысяч долларов.

При проведении первого этапа входного контроля военным представительством Министерства обороны Беларуси выявлено несоответствие сопроводительных документов на два регистратора. Оказалось, что полетные регистраторы действительно были произведены в Украине предприятием-производителем, однако таможенное оформление они не проходили, то есть в Беларуси «черные ящики» оказались незаконно. В связи с этим летом 2018 года ОАРЗ вернул регистраторы «Олниксу», который называется согласованным поставщиком продукции «Электронприбора».

В настоящее время следственная группа с разрешения суда изучает финансово-хозяйственные документы, касающиеся взаимоотношений «Электронприбора» с «Оршанским авиаремонтным заводом» и «Олниксом» за 2014−2018 годы.

Описываемые в материалах суда события совпадают с разгаром конфликта по смене собственника на ОАРЗ. В апреле 2018 года Генпрокуратура Беларуси даже возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ОАРЗ Олега Богатырева и должностных лиц украинской компании «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий. 11 июля Александр Лукашенко посетил Оршанский завод и заявил, что «с сегодняшнего дня это государственное предприятие». В итоге крупнейшие акционеры ОАРЗ — «Мо Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву, и белорусские «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового — передали пакеты акций Республике Беларусь. В это же время бывший директор ОАРЗ Владимир Троицкий, приговоренный в феврале 2018 года к 4 годам лишения свободы, считал, что акционеры сделали его стрелочником, так как он не согласился выполнять их приказы.
 
 
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Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное дело в отношении руководства научно-технического комплекса «Электронприбор»,...
 
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