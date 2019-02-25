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Петришенко рассказал о бесплатном ЭКО, пособиях на детей и семейном капитале

26.02.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Он призвал все конфессии консолидироваться, чтобы сообща решать демографическую проблему. Вице-премьер Игорь Петришенко в эфире беларусского телевидения рассказал о мерах, которые обсуждались на совещании у президента по демографии.



Тогда Александр Лукашенко назвал прирост населения вопросом национальной безопасности.
Среди предложений, доложенных президенту, по словам вице-премьера, было увеличение пособий, изменения в программе семейного капитала и бесплатное ЭКО.

Программа семейного капитала будет продлена, однако правительство предлагает расширить возможности для его использования до достижения ребенком 18 лет.

«Получается такой аспект, что этот семейный капитал можно разблокировать и использовать только при достижении ребенком 18 лет. Мы предложили главе государства новые подходы. То есть пролонгировать подходы по семейному капиталу, но чтобы его можно было использовать не дожидаясь 18 лет, а раньше, условно говоря на образование, улучшение жилищных условий, на медицинское, если такое необходимо, лечение и обслуживание. Поэтому мы предложили гибко подойти к этому аспекту», — сказал Игорь Петришенко.

Также на совещании обсуждалось увеличение пособий, которые выплачивают на детей до 3 лет. Вице-премьер не стал называть конкретные цифры. Кроме того, было предложено увеличить продолжительность стажа, зачисляемого в пенсионный стаж, для женщин, воспитывающих детей.

Еще одной мерой по стимулированию роста рождаемости должна стать господдержка для первой процедуры ЭКО.

«Я хочу сказать, что передовые медицинские разработки в плане ЭКО используются во всем мире, и во всех европейских передовых странах: это и Италия, и Германия, и Франция, и Польша. Поэтому мы здесь не пионеры во внедрении в нашу медицину именно этих передовых технологий. Если в европейских странах минимум 5000 долларов стоимость операции, то у нас это 5000 беларусских рублей. То есть уже здесь в 2-2,5 раза ниже. Более того с декабря 2013 года действует указ главы государства, который предоставляет льготное кредитование для проведения ЭКО для женщин. Это тоже стимулирующий фактор. Мы проанализировали возможность оказания государственной поддержки, чтобы не кредит в банке брать, а первую попытку государство брало на себя», — сказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что данная инициатива обсуждалась на уровне правительства, и оно вышло с консолидированным мнением к главе государства.

«Мы обсуждали это в правительстве и вышли с консолидированным мнением к главе государства. Это мнение было обсуждено в рамках общественных организаций, общественных объединений. Мы послушали многодетных матерей. Я думаю, нам надо всему обществу, всем конфессиям консолидироваться, чтобы сообща решать нашу демографическую проблему», — сказал он.



 
 
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Он призвал все конфессии консолидироваться, чтобы сообща решать демографическую проблему. Вице-премьер Игорь Петришенко в эфире беларусского телевидения...
 
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