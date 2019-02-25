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"Известия" сообщили о возможном выходе РФ из Совета Европы после выборов генсекретаря

26.02.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Москва допускает возможность выхода из Совета Европы (СЕ), если права российской делегации в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не будут восстановлены до выборов генерального секретаря организации, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

"Если российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят полностью в правах до июня 2019 года, то РФ может принять решение о выходе из Совета Европы. При этом ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", - говорится в публикации.

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах в беседе с изданием сообщил, что "вопрос о том, как нам действовать в отношении организации, находится на стадии обсуждения".

"Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре", - сказал собеседник газеты.

Издание уточняет, что на фоне затянувшихся противоречий между Россией и Советом Европы участие Москвы в запланированных на июнь выборах генерального секретаря организации оказалось под вопросом.


По словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, на которого ссылается газета, избрание главы СЕ без России будет чревато тем, что организация окажется в еще более глубоком кризисе.

"В июне состоится сессия ПАСЕ, на которой будет избран генеральный секретарь организации. На сегодняшний день часть судей ЕСПЧ и комиссар по правам человека были избраны без нашего участия. Если то же произойдет и с выборами генсекретаря, это станет глубочайшим кризисом для Совета Европы", - подчеркнул Грушко.

 
 
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Москва допускает возможность выхода из Совета Европы (СЕ), если права российской делегации в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не будут восстановлены до выборов...
 
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