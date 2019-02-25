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Евросоюз снова продлил оружейное эмбарго против Беларуси

26.02.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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25 февраля стало известно, что Совет Европейского союза продлил на год оружейное эмбарго против Беларуси и ограничительные меры в отношении четырех белорусских граждан. Санкции будут действовать до 28 февраля 2020 года.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, санкции связаны с исчезновениями двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах. Ограничительные меры продолжают действовать на поставку оружия и техники в Беларусь, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. 
 
Также продляется решение о заморозке активов на территории стран объединения и запрет на поездки четырех белорусских граждан, которых в Евросоюзе подозревают в причастности к исчезновениям людей. Это касается бывших министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко и экс-главы Администрации президента Виктора Шеймана.

 

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС предлагали сделать в этот раз послабление для Беларуси: рассматривать каждую заявку на продажу оружия республике в индивидуальном порядке. Однако их предложение не было поддержано, пишет telegraf.by

 
 
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25 февраля стало известно, что Совет Европейского союза продлил на год оружейное эмбарго против Беларуси и ограничительные меры в отношении четырех белорусских...
 
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