Евросоюз снова продлил оружейное эмбарго против Беларуси

сайте Совета ЕС, санкции связаны с исчезновениями двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах. Ограничительные меры продолжают действовать на поставку оружия и техники в Беларусь, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Как сообщается наСовета ЕС, санкции связаны с исчезновениями двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах. Ограничительные меры продолжают действовать на поставку оружия и техники в Беларусь, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Также продляется решение о заморозке активов на территории стран объединения и запрет на поездки четырех белорусских граждан, которых в Евросоюзе подозревают в причастности к исчезновениям людей. Это касается бывших министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко и экс-главы Администрации президента Виктора Шеймана.







