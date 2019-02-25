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Белорусы чаще других иностранцев покупают квартиры в Москве

26.02.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Белорусы заняли первое место по числу купленных квартир в Москве среди жителей ближнего зарубежья. На их долю пришлось 42,5% от общего числа сделок.

 


Данные исследования инвестиционно-риэлтерской компании Est-a-Tet опубликовали «Минск-Новости».

На долю белорусов приходится 42,5% сделок
Аналитики Est-a-Tet изучили географию покупателей жилья в российской столице. Выяснилось, что москвичей среди них чуть больше половины. Еще почти 30% — жители российских регионов. А вот на представителей стран ближнего зарубежья приходится около 1% покупателей. В этой категории белорусы обошли конкурентов. На их долю приходится 42,5% сделок. С большим отрывом следуют украинцы (23,75% сделок), граждане Казахстана (13,75%) и других стран.

— Чаще всего граждане нашей республики выбирают квартиры комфорт-класса в границах старой Москвы, — говорится в исследовании. — Почти 70% спроса приходится на однокомнатные квартиры средней площадью 38 кв.м, четверть покупателей из Беларуси выбирают двухкомнатные апартаменты (средняя площадь — 62 кв.м), а на трехкомнатные (100 кв.м) приходится 6% сделок.

Больше всего покупателей из Минска
Соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое, а вот в плане географии лидируют минчане: их 41% от общего числа покупателей из Беларуси. На жителей Бреста приходится 18%. Чаще всего жилье в Москве приобретают в возрасте 35-40 лет, примерно каждый четвертый берет в России ипотеку.

Среди московских районов у белорусов особых предпочтений нет — разброс довольно велик. Наибольшей популярностью пользуются крупные жилые комплексы с развитой инфраструктурой в пределах МКАД.

Среди белорусских покупателей есть и родители, приобретающие жилье для детей-студентов, и работающие в российской столице. Причем многие белорусы в Москве занимаются высококвалифицированным трудом с хорошим уровнем дохода, отмечается в исследовании.

— Помогает белорусам и лояльность со стороны банков, которые выдают им ипотеку почти на тех же условиях, что и россиянам, — добавляют аналитики. — К примеру, если жители стран СНГ захотят купить недвижимость в Москве, то им предстоит сложная процедура оформления различных документов и много волокиты, поэтому им проще арендовать жилье. А у белорусов таких проблем не возникает.


Некоторые банки готовы одобрить гражданам Беларуси ипотеку даже с минимумом документов и отсутствием постоянного места работы, отмечается в исследовании. В таком случае, правда, первоначальный взнос должен быть не меньше трети от общей цены и выше риск отказа.

Влияет на активность покупателей и ценовая политика: в последние годы стоимость жилья в Москве снижается, а покупателей в целом становится меньше. Из-за этого застройщики готовы делать хорошие скидки, а банки дают ипотеку примерно под 10% годовых.



 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусы заняли первое место по числу купленных квартир в Москве среди жителей ближнего зарубежья. На их долю пришлось 42,5% от общего числа сделок.
 
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