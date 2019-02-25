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Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте

26.02.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента и к его внутренней компьютерной сети Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова работает стажером в Европейском парламенте, и имеет беспрепятственный доступ к внутренней компьютерной сети Европарламента и ряду документов ЕС. Об этом говорится в расследовании журналистов Радио Свобода.


Елизавета Пескова (фото - instagram.com/stpellegrino)

Согласно расследованию, 21-летняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который был "наблюдателем" на "референдуме", организованном российскими оккупантами в Крыму в 2014 году.

Депутат подтвердил эту информацию журналистам издания и отметил, что это уже вторая стажировка Песковой в Европарламенте.

Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Также он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Несколько евродепутатов, с которыми пообщались журналисты Радио Свобода, не знали, что в Европарламенте находится беспрепятственно дочь сотрудника Кремля.

Расследователи говорят, что в качестве стажера Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента и к его внутренней компьютерной сети.

Отмечается, что стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутатов, который формируется из денег европейских налогоплательщиков, переводит news.liga.net

 
 
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Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента и к его внутренней компьютерной сети Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова работает...
 
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