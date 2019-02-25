Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте





Елизавета Пескова (фото - instagram.com/stpellegrino)





Согласно расследованию, 21-летняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который был "наблюдателем" на "референдуме", организованном российскими оккупантами в Крыму в 2014 году.





Депутат подтвердил эту информацию журналистам издания и отметил, что это уже вторая стажировка Песковой в Европарламенте.





Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Также он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.





Несколько евродепутатов, с которыми пообщались журналисты Радио Свобода, не знали, что в Европарламенте находится беспрепятственно дочь сотрудника Кремля.





Расследователи говорят, что в качестве стажера Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента и к его внутренней компьютерной сети.



