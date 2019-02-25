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В ОБСЕ отреагировали на запрошенное обвинением для Марины Золотовой наказание

26.02.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что продолжает внимательно следить за судебным процессом по делу главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой. Соответствующее сообщение он опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter.

«Я продолжаю внимательно следить за процессом в отношении Марины Золотовой, редактора TUT.BY, в Беларуси. Огромный штраф, запрошенный стороной обвинения, вызывает большую тревогу. Журналисту ни в коем случае нельзя мешать продолжать [делать] свою важную работу», — написал он.

Напомним, уголовное дело в отношении Марины Золотовой рассматривает суд Заводского района Минска, но в здании суда Московского района. Главному редактору TUT.BY предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК. Судья по делу — Александр Петраш.
Главный редактор TUT.BY Марина Золотова вину не признает. Гособвинитель Юлия Харчейкина посчитала вину Золотовой доказанной и попросила назначить главреду TUT.BY наказание в виде штрафа в размере одной тысячи базовых величин (25,5 тысячи рублей). Сторона защиты просит оправдать Марину Золотову. Приговор главному редактору TUT.BY будет оглашен 4 марта, сообщает news.tut.by

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что продолжает внимательно следить за судебным процессом по делу главного редактора портала TUT.BY...
 
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