В ОБСЕ отреагировали на запрошенное обвинением для Марины Золотовой наказание

«Я продолжаю внимательно следить за процессом в отношении Марины Золотовой, редактора TUT.BY, в Беларуси. Огромный штраф, запрошенный стороной обвинения, вызывает большую тревогу. Журналисту ни в коем случае нельзя мешать продолжать [делать] свою важную работу», — написал он.





Напомним, уголовное дело в отношении Марины Золотовой рассматривает суд Заводского района Минска , но в здании суда Московского района. Главному редактору TUT.BY предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК. Судья по делу — Александр Петраш.