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В ОБСЕ отреагировали на запрошенное обвинением для Марины Золотовой наказание
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что продолжает внимательно следить за судебным процессом по делу главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой. Соответствующее сообщение он опубликовал в понедельник на своей странице в
«Я продолжаю внимательно следить за процессом в отношении Марины Золотовой, редактора TUT.BY, в Беларуси. Огромный штраф, запрошенный стороной обвинения, вызывает большую тревогу. Журналисту ни в коем случае нельзя мешать продолжать [делать] свою важную работу», — написал он.
Напомним, уголовное дело в отношении Марины Золотовой рассматривает суд Заводского района Минска, но в здании суда Московского района. Главному редактору TUT.BY предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК. Судья по делу — Александр Петраш.
Главный редактор TUT.BY Марина Золотова вину не признает. Гособвинитель Юлия Харчейкина посчитала вину Золотовой доказанной и попросила назначить главреду TUT.BY наказание в виде штрафа в размере одной тысячи базовых величин (25,5 тысячи рублей). Сторона защиты просит оправдать Марину Золотову. Приговор главному редактору TUT.BY будет оглашен 4 марта,
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что продолжает внимательно следить за судебным процессом по делу главного редактора портала TUT.BY...
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