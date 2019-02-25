Бизнес-омбудсмен России намерен приехать в Беларусь

Титов заявил, что Беларусь в последнее время показала достаточно интересные новации в некоторых секторах экономики. Омбудсмен одобрил создание «инновационного хаба». Скорее всего, он имел в виду ПВТ.





Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России также заявил, что российский бизнес иногда жалуется на конкуренцию со стороны белорусских молочных производителей.





Своей задачей в этом плане Титов считает отделение добросовестной конкуренции от недобросовестной. Но пока это больше относится к компетенции правительств.





Отметим, что в Беларуси один из крупнейших производителей молочной продукции — бренд «Савушкин» — принадлежит хоть и белорусу по национальности, но гражданину России Александру Мошенскому.





Титов добавил, что ему приходилось заниматься правами российских предпринимателей, которые находились в Беларуси и были фигурантами уголовных дел.



