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Бизнес-омбудсмен России намерен приехать в Беларусь

26.02.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, возможно, посетит Беларусь в марте. Он сообщил об этом во время телемоста агентства Sputnik в ответ на приглашение главы Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина.

Титов заявил, что Беларусь в последнее время показала достаточно интересные новации в некоторых секторах экономики. Омбудсмен одобрил создание «инновационного хаба». Скорее всего, он имел в виду ПВТ.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России также заявил, что российский бизнес иногда жалуется на конкуренцию со стороны белорусских молочных производителей.

Своей задачей в этом плане Титов считает отделение добросовестной конкуренции от недобросовестной. Но пока это больше относится к компетенции правительств.

Отметим, что в Беларуси один из крупнейших производителей молочной продукции — бренд «Савушкин» — принадлежит хоть и белорусу по национальности, но гражданину России Александру Мошенскому.

Титов добавил, что ему приходилось заниматься правами российских предпринимателей, которые находились в Беларуси и были фигурантами уголовных дел.

 
 
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Уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, возможно, посетит Беларусь в марте. Он сообщил об этом во время телемоста агентства Sputnik в ответ на...
 
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