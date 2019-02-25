|
Бизнес-омбудсмен России намерен приехать в Беларусь
Уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, возможно, посетит Беларусь в марте. Он сообщил об этом во время телемоста агентства Sputnik в ответ на приглашение главы Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина.
Титов заявил, что Беларусь в последнее время показала достаточно интересные новации в некоторых секторах экономики. Омбудсмен одобрил создание «инновационного хаба». Скорее всего, он имел в виду ПВТ.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России также заявил, что российский бизнес иногда жалуется на конкуренцию со стороны белорусских молочных производителей.
Своей задачей в этом плане Титов считает отделение добросовестной конкуренции от недобросовестной. Но пока это больше относится к компетенции правительств.
Отметим, что в Беларуси один из крупнейших производителей молочной продукции — бренд «Савушкин» — принадлежит хоть и белорусу по национальности, но гражданину России Александру Мошенскому.
Титов добавил, что ему приходилось заниматься правами российских предпринимателей, которые находились в Беларуси и были фигурантами уголовных дел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, возможно, посетит Беларусь в марте. Он сообщил об этом во время телемоста агентства Sputnik в ответ на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)