В Молдове: лидирует пророссийская партия

сообщает Интерфакс. Центральная избирательная комиссия Молдовы вечером 25 февраля объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков. Об этомИнтерфакс.

Пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу подчеркнула, что результаты по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК.

При этом, как отмечает агентство, представленные данные, скорее всего, не претерпят изменений.

Так, пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов).

Проевропейский блок ACUM занял второе место. Его результат − 26,66% (380 180 голосов). Фракция будет состоять из 26 депутатов.

Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовали 23,62 % (334 544 избирателей).

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов.



