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В Молдове: лидирует пророссийская партия

26.02.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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ЦИК Молдовы объявил результаты выборов в парламент после обработки 100% бюллетеней. На первом месте Партия социалистов с 31,15% голосов.

Центральная избирательная комиссия Молдовы вечером 25 февраля объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков. Об этом сообщает Интерфакс.
 
Пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу подчеркнула, что результаты по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК.
 
При этом, как отмечает агентство, представленные данные, скорее всего, не претерпят изменений.
 
Так, пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов). 
 
Проевропейский блок ACUM занял второе место. Его результат − 26,66% (380 180 голосов). Фракция будет состоять из 26 депутатов.
 
Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовали 23,62 % (334 544 избирателей).
 
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
 
Большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов.


 
 
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ЦИК Молдовы объявил результаты выборов в парламент после обработки 100% бюллетеней. На первом месте Партия социалистов с 31,15% голосов.
 
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