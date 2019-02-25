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В Гродно открыли музей почты

26.02.2019 09:45 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно открыли музей почты
БЕЛТА

Музей находится на первом этаже Гродненского филиала РУП «Белпочта».

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша, директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич.

Основная концепция экспозиции – популяризация истории и традиций почтового дела на Гродненщине. Выставка будет интересна посетителям разного возраста, как гродненцам, так и гостям города.

Экспонаты выставки, а их более 300, сотрудники Гродненской почты собирали более 8 лет. Многие из них – уникальные и единичные в республике. Экспозиция разделена на несколько периодов: от дореволюционного до наших дней.

В Гродно открыли музей почты «Белпочта» выступает за единые лимиты ЕАЭС для беспошлинных посылок

Письма, фотографии, почтовые штемпеля, аппарат для покупки писем, стол почтальона, форма почтовых служащих разных времен все это и много другое  можно будет увидеть, посетив экспозицию «История Гродненской почты».

Одновременно с выставкой открылся и  сувенирный магазин «Почтовик», в котором  представлен широкий ассортимент маркированной, немаркированной и филателистической продукции.

В честь открытия экспозиции был выпущен в обращение специальный почтовый штемпель с переводной календарной датой – «БЕЛАРУСЬ. ЭКСПАЗІЦЫЯ «ГІСТОРЫЯ ГРОДЗЕНСКАЙ ПОШТЫ» и в торжественной обстановке  проведено гашение специальным почтовым штемпелем.

 
 
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В Гродно открылась постоянно действующая экспозиция «История Гродненской почты».
 
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