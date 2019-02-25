В Гродно открыли музей почты

Музей находится на первом этаже Гродненского филиала РУП «Белпочта».

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша, директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич.

Основная концепция экспозиции – популяризация истории и традиций почтового дела на Гродненщине. Выставка будет интересна посетителям разного возраста, как гродненцам, так и гостям города.

Экспонаты выставки, а их более 300, сотрудники Гродненской почты собирали более 8 лет. Многие из них – уникальные и единичные в республике. Экспозиция разделена на несколько периодов: от дореволюционного до наших дней.

Письма, фотографии, почтовые штемпеля, аппарат для покупки писем, стол почтальона, форма почтовых служащих разных времен все это и много другое можно будет увидеть, посетив экспозицию «История Гродненской почты».

Одновременно с выставкой открылся и сувенирный магазин «Почтовик», в котором представлен широкий ассортимент маркированной, немаркированной и филателистической продукции.

В честь открытия экспозиции был выпущен в обращение специальный почтовый штемпель с переводной календарной датой – «БЕЛАРУСЬ. ЭКСПАЗІЦЫЯ «ГІСТОРЫЯ ГРОДЗЕНСКАЙ ПОШТЫ» и в торжественной обстановке проведено гашение специальным почтовым штемпелем.