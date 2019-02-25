Новейшая украинская РЛС сломалась по дороге на полигон

Новая украинская радиолокационная станция «Янтарь-1800» («Бурштин-1800»), установленная на шасси военного вездехода КрАЗ-7634НЕ, сломалась по дороге на полигон, сообщает украинский портал «Главред».

Инцидент произошел в Херсонской области. Шасси РЛС сломалось уже через 200 километров от Киева, и дальше ее пришлось тянуть на буксире. Фотографии с места происшествия опубликовали в Twitter.

В подписи к фотографии говорится, что машина «…прошла из Киева в Умань своим ходом, потом вырвало кардан, полетела раздатка и коробка. К полигону тянули уже».

«Бурштин-1800» – это локализованная в Украине литовская РЛС AMBER-1800. Ее рабочая дальность составляет 350 км, время развертывания – 12 минут.