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Не автомобиль и не скутер: представлен самый маленький Seat с автопилотом и съемными батареями

26.02.2019 09:36 — Разное | Tut.by  
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На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (World Mobile Congress) компания Seat показала миниатюрную электрическую машинку Minimo, которая по своей концепции практически в точности повторяет небезызвестный Renault Twizy.


По сути, это квадрицикл, в котором разработчики постарались объединить компактность мотоцикла с комфортом и безопасностью автомобиля. В длину машинка с подъемными дверями насчитывает всего 2,5 м, ширина у Minimo достигает 1,24 м, по сравнению с обычным автомобилем занимая на 50% парковочного места меньше, как подчеркивают сами разработчики.



В простеньком салоне — два посадочных места, мультимедиасистема поддерживает Android Auto, а вдобавок заявлен автопилот с четвертым уровнем автономности. По задумке разработчиков, Minimo любой желающий сможет взять в формате каршеринга — любопытно, что электроника устанавливает ограничитель скорости, основываясь на данных личного аккаунта пользователя (45 км/ч для водителей в возрасте от 16 до 18 лет и 90 км/ч для тех, кто старше 18 лет).


Пока Minimo заявлен в качестве концепта, поэтому многие характеристики создателями не озвучиваются. Разумеется, что машинка имеет электропривод, однако мощность установки и емкость литий-ионной не указаны — известно, что дальность хода у Minimo на одной зарядке достигает 100 км. При этом предусмотрена возможность экспресс-замены разрядившегося аккумулятора на новый «за считанные секунды».


Seat привезет свой шоу-кар на грядущий Женевский автосалон, где его покажут широкой публике. Запуск Minimo в серию запланирован на 2021 год.

 
 
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На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (World Mobile Congress) компания Seat показала миниатюрную электрическую машинку Minimo, которая по своей концепции практически в...
 
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