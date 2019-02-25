Сергей Варивода: Вопросы выкупа земли бизнесом стоят в повестке дня





Созданная при Госкомимуществе рабочая группа приступила к работе по совершенствованию земельного законодательства.

Пусть неспешно и непросто, но диалог бизнеса и власти продолжается. Кто-то скажет, оттепель в отношениях, кто-то предположит, что подтаяло под фундаментом государственной экономики. А небоскребы новой экономики на старом фундаменте не построить.

Под снос все и сразу пустить не получается, непонятно, куда переселить жильцов. Может быть хижины растущего частного бизнеса уже и не столь убоги, но явно не многочисленны. Пока это Парки и Зоны, но не города.

О том, как строить новые города эффективного частного бизнеса, по большому счету и шел разговор на первом заседании рабочей группы, созданной по просьбе Совета по развитию предпринимательства при Государственном комитете по имуществу.

Задача рабочей группы заключается в подготовке таких предложений по совершенствованию земельного законодательства, чтобы бизнес начал строить буквально, инвестировать в создание новых производств, создавать рабочие места.

По мнению самого бизнеса, для этого следует обеспечить более эффективное распределение средств в экономике, исключить диспропорции в финансовых, фискальных условиях владения и пользования земельными участками для различных субъектов хозяйствования.

Пока решили начать с малого, с изменения коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков для целей расчета платы за право аренды (постановление Совмина от 26 марта 2008г. № 462), увеличения сроков аренды земельных участков, предоставляемых на аукционных торгах, формирования уже при объявлении аукциона комплексной цели предоставления земельного участка (строительство и эксплуатация объекта недвижимости), совершенствования административных процедур при проведении земельных аукционов и оформлении прав на земельные участки.

Конечно, самое важное из принятых решений – рекомендация рабочей группы одобрить предложения Госкомимущества по снижению расчетных коэффициентов к кадастровой стоимости в два и более раза.

В зависимости от срока предоставления в аренду земельного участка, за заключение договора аренды которого уплачивается плата, снижение коэффициентов к кадастровой стоимости по замыслу разработчиков составит от 2 до 12,8 раз. Максимальный размер платы за право аренды земельного участка предполагается установить в размере 0,25 его кадастровой стоимости при максимальном законодательно допустимом сроке аренды в 99 лет.

При аренде на меньшие сроки размер коэффициентов снижается в линейной зависимости. Это тоже крайне важное предложение, так в действующей редакции зависимость нелинейная, и при относительно не больших сроках аренды суммарная плата за 99 лет значительно превысит саму кадастровую стоимость земельного участка, то есть стоимость, по которой данный участок можно приобрести в собственность.

В целом предложение Госкомимущества одобрено как представителями бизнеса, так и местных органов власти. При этом высказывались опасения, что подобная мера снизит доходы местных бюджетов от поступления платы за право аренды, направляемой местными бюджетами на финансирование расходов по созданию инженерной инфраструктуры.

Доходы бюджетов – штука важная. Для их сохранения на прежнем уровне проще всего сократить перечень плательщиков, которые освобождаются от платы за право аренды земельных участков согласно ст.31-1 Кодекса о земле (пп.12-2 Указа № 667). Заодно оздоровим конкурентную среду.

Кстати, утверждаемые правительством коэффициенты определяют лишь стартовый размер платы за право аренды. А для бюджета не так важно, с какой отметки стартуют конкурирующие на аукционе субъекты, как финальная сумма, определившая победителя.

Снижение стартового размера платы за право аренды объективно необходимо, если власти действительно предполагают перейти к предложениям на аукционе земельных участков сразу на длительные сроки, дабы не распугать потенциальных участников.

Следующее заседание рабочей группы будет посвящено вопросам устранения квазифискального неравенства участников земельных правоотношений, то есть существенного различия в платежах за земли равной кадастровой стоимости, а также создания условий для выкупа земель в частную собственность юридических лиц.

На сайте Совета по развитию предпринимательства организован онлайн-опрос с целью выяснения условий, при которых частный бизнес будет готов инвестировать в приобретение земельных участков.

Сейчас крайне важно сформировать консолидированную позицию бизнес-сообщества по вопросу внесения таких изменений в земельное законодательство, которые действительно будут способствовать ускорению инвестиционного процесса в сфере малого и среднего бизнеса.

Бизнесу следует активнее продвигать свои интересы. Кто никуда не плывет, для тех не бывает попутного ветра.