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Снова первые на своей лыжне

26.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Команда Городокского райисполкома в составе председателя райисполкома Петра Коробача, заместителя начальника отдела по образованию Алексея Гамзюка, главного специалиста сектора спорта и туризма райисполкома Татьяны Кондратьевой и заместителя начальника отдела землеустройства Максима Лыхолата (на снимке) третий год подряд завоевала золотые медали в лыжной эстафете 4х1 км в рамках областного спортивно-художественного праздника «Витебская лыжня-2019», который прошел 23 февраля на лыжероллерной трассе в урочище Воробьёвы горы и собрал около 800 человек в составе более 80 команд. На первую ступеньку пьедестала взошли также городокские футболисты, не оставившие шансов на победу в состязании по мини-футболу соперникам из других районов области.

Снова первые на своей лыжне

Центральным событием «Витебской лыжни» стали шесть забегов эстафеты 4х1 км. В первом из них вне конкурса участвовала команда облисполкома в составе председателя Николая Шерстнёва, главы администрации Первомайского района Николая Орлова, председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александра Христофорова, главного специалиста управления спорта и туризма облисполкома Ольги Фёдоровой. Спортсмены из областной администрации, выступавшие вне конкурса, оставили своих соперников далеко позади. Первое место в зачетной программе заняла команда администрации Первомайского райисполкома г. Витебска, за ней прошли к финишу лыжники Витебского горисполкома и Оршанского райисполкома.

  Команда Городокского райисполкома боролась за звание сильнейшей с представителями других сельских райисполкомов области. Наши спортсмены преодолели дистанцию в 4 км за 8 мин 57 с. Занявшая второе место команда Лиозненского райисполкома финишировала спустя 33 с (спортсмены из Лиозно и в прошлом году в рамках «Витебской лыжни» пришли в финишу вторыми — авт.), третьей в забеге стала команда Витебского района. В последующих забегах приняли участие представители областных управлений, силовых структур, предприятий.

  — Приятно, что с каждым годом в «Витебской лыжне» принимают участие все больше спортсменов-любителей, — отметил Николай Шерстнёв. — Показательно, что во главе практически каждой команды стоит руководитель, который является примером для всего коллектива и популяризует здоровый образ жизни. В Городке мы планируем создать центр по зимним видам спорта республиканского уровня. В этом году на трассе появилось стрельбище, где уже проходят соревнования по биатлону. Центр поможет отбирать лучших из лучших юных спортсменов, которые в будущем станут настоящими звездами белорусского биатлона и лыжного спорта.

  Показали «класс» городокские лыжники и в индивидуальных забегах. Первое место на дистанции 1000 м среди учащихся учреждений образования занял учащийся СШ № 2 г. Городка Захар Дорожкин. Ученик СШ № 1 Эдуард Щербаков завоевал «бронзу». Среди учащихся СУЗов второе и третье места соответственно заняли Артём Горнак и Алексей Лёгкий. Воспитанница Городокской ДЮСШ Елена Пучкова заняла второе место среди студентов ВУЗов. Среди мужчин старше 40 лет на лыжне не было равных нашему земляку Александру Паршонку, на дистанции 1 км он стал первым.

  Найти занятие по душе для себя в этот день смог каждый. Гостям «Витебской лыжни» организаторы предложили различные зимние забавы: катание на коловроте, установленном на озере, на «ватрушках» — с горки, подвижные игры для детей и взрослых. Все желающие смогли лицезреть город с высоты птичьего полета, прокатившись на вертолете. Никого не оставили равнодушным показательные выступления десантников 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и кинологов. В рамках лыжни прошли соревнования по шахматам, гиревому спорту, шашкам, дартсу, перетягиванию каната, армреслингу.

  Н.Н. Шерстнёву на «Витебской лыжне» вручили диплом Международной конфедерации мастеров гиревого спорта за 1-е место в абсолютном первенстве Кубка губернатора в номинации «Толчок гири одной рукой», которое проходило в 2017 г. Глава администрации за одну минуту поднял гирю весом 32 кг 61 раз. Во время награждения победителей соревнований в минувшую субботу сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннеса в коллективной номинации (во время III Всемирной олимпиады по гиревому триатлону в Витебске в соревнованиях приняли участие 1009 человек — авт.), был передан председателю областного Совета депутатов Владимиру Терентьеву.

  Даже мороз не помешал гостям «Витебской лыжни-2019» весело и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе. Спортсмены-любители заявили о себе на трассе и на других площадках, получили заслуженные награды и аплодисменты болельщиков. Люди, которые еще пока «не распробовали» зимние виды спорта, пели и плясали, общались с давними друзьями и новыми знакомыми из разных уголков Витебщины.

Любовь ШЛЕЙКО.


Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне


Снова первые на своей лыжне


Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне


Снова первые на своей лыжне
Снова первые на своей лыжне
П.К

 
Теги: Витебск
 
 
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Команда Городокского райисполкома в составе председателя райисполкома Петра Коробача, заместителя начальника отдела по образованию Алексея Гамзюка, главного...
 
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