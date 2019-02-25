Снова первые на своей лыжне

Команда Городокского райисполкома в составе председателя райисполкома Петра Коробача, заместителя начальника отдела по образованию Алексея Гамзюка, главного специалиста сектора спорта и туризма райисполкома Татьяны Кондратьевой и заместителя начальника отдела землеустройства Максима Лыхолата (на снимке) третий год подряд завоевала золотые медали в лыжной эстафете 4х1 км в рамках областного спортивно-художественного праздника «Витебская лыжня-2019», который прошел 23 февраля на лыжероллерной трассе в урочище Воробьёвы горы и собрал около 800 человек в составе более 80 команд. На первую ступеньку пьедестала взошли также городокские футболисты, не оставившие шансов на победу в состязании по мини-футболу соперникам из других районов области.





Центральным событием «Витебской лыжни» стали шесть забегов эстафеты 4х1 км. В первом из них вне конкурса участвовала команда облисполкома в составе председателя Николая Шерстнёва, главы администрации Первомайского района Николая Орлова, председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александра Христофорова, главного специалиста управления спорта и туризма облисполкома Ольги Фёдоровой. Спортсмены из областной администрации, выступавшие вне конкурса, оставили своих соперников далеко позади. Первое место в зачетной программе заняла команда администрации Первомайского райисполкома г. Витебска, за ней прошли к финишу лыжники Витебского горисполкома и Оршанского райисполкома.

Команда Городокского райисполкома боролась за звание сильнейшей с представителями других сельских райисполкомов области. Наши спортсмены преодолели дистанцию в 4 км за 8 мин 57 с. Занявшая второе место команда Лиозненского райисполкома финишировала спустя 33 с (спортсмены из Лиозно и в прошлом году в рамках «Витебской лыжни» пришли в финишу вторыми — авт.), третьей в забеге стала команда Витебского района. В последующих забегах приняли участие представители областных управлений, силовых структур, предприятий.

— Приятно, что с каждым годом в «Витебской лыжне» принимают участие все больше спортсменов-любителей, — отметил Николай Шерстнёв. — Показательно, что во главе практически каждой команды стоит руководитель, который является примером для всего коллектива и популяризует здоровый образ жизни. В Городке мы планируем создать центр по зимним видам спорта республиканского уровня. В этом году на трассе появилось стрельбище, где уже проходят соревнования по биатлону. Центр поможет отбирать лучших из лучших юных спортсменов, которые в будущем станут настоящими звездами белорусского биатлона и лыжного спорта.

Показали «класс» городокские лыжники и в индивидуальных забегах. Первое место на дистанции 1000 м среди учащихся учреждений образования занял учащийся СШ № 2 г. Городка Захар Дорожкин. Ученик СШ № 1 Эдуард Щербаков завоевал «бронзу». Среди учащихся СУЗов второе и третье места соответственно заняли Артём Горнак и Алексей Лёгкий. Воспитанница Городокской ДЮСШ Елена Пучкова заняла второе место среди студентов ВУЗов. Среди мужчин старше 40 лет на лыжне не было равных нашему земляку Александру Паршонку, на дистанции 1 км он стал первым.

Найти занятие по душе для себя в этот день смог каждый. Гостям «Витебской лыжни» организаторы предложили различные зимние забавы: катание на коловроте, установленном на озере, на «ватрушках» — с горки, подвижные игры для детей и взрослых. Все желающие смогли лицезреть город с высоты птичьего полета, прокатившись на вертолете. Никого не оставили равнодушным показательные выступления десантников 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и кинологов. В рамках лыжни прошли соревнования по шахматам, гиревому спорту, шашкам, дартсу, перетягиванию каната, армреслингу.

Н.Н. Шерстнёву на «Витебской лыжне» вручили диплом Международной конфедерации мастеров гиревого спорта за 1-е место в абсолютном первенстве Кубка губернатора в номинации «Толчок гири одной рукой», которое проходило в 2017 г. Глава администрации за одну минуту поднял гирю весом 32 кг 61 раз. Во время награждения победителей соревнований в минувшую субботу сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннеса в коллективной номинации (во время III Всемирной олимпиады по гиревому триатлону в Витебске в соревнованиях приняли участие 1009 человек — авт.), был передан председателю областного Совета депутатов Владимиру Терентьеву.

Даже мороз не помешал гостям «Витебской лыжни-2019» весело и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе. Спортсмены-любители заявили о себе на трассе и на других площадках, получили заслуженные награды и аплодисменты болельщиков. Люди, которые еще пока «не распробовали» зимние виды спорта, пели и плясали, общались с давними друзьями и новыми знакомыми из разных уголков Витебщины.

Любовь ШЛЕЙКО.



















































П.К