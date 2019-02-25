Этери Тутберидзе — 45. Два олимпийских золота есть, а сколько впереди?

Одни Этери Тутберидзе называют гением, другие — тираном. Кем бы она ни была на самом деле, факт остается фактом — на сегодняшний день она самый успешный тренер в женском одиночном катании. Однако путь на олимп складывался для нее крайне непросто.

Тутберидзе — бывшая фигуристка. Она начинала кататься как одиночница еще в советское время, причем ее тренерами были такие известные специалисты, как Эдуард Плинер, Лидия Кабанова, Елена Чайковская, Наталья Линчук, Геннадий Аккерман и сама Татьяна Тарасова. Однако полученная травма позвоночника не позволила реализовать себя полноценно. За время реабилитации она принимала специальные препараты, которые дали неожиданный эффект — Этери выросла на 22 сантиметра. С таким ростом выступать было крайне проблематично, и она перешла в танцы на льду. Но и там не сложилось. В 18 лет девушка приняла сложное решение завершить профессиональную карьеру и уехать гастролировать по США в труппе «Российского балета на льду».

Спустя пять лет Этери Тутберидзе стало тесно в коллективе, ей захотелось творить самостоятельно, и она уходит из шоу, став тренером в Сан-Антонио. В Америке она пробудет еще пять лет, после чего примет решение вернуться в Россию.

Пожалуй, первые месяцы после переезда в Москву в 1998-м году становятся самыми сложными для Тутберидзе — найти работу по душе оказалось непросто. Она бралась за все подряд, занимаясь даже частными уроками, в том числе на надувных катках в цирке на льду. И только чуть позже попала в ДЮСШ-8, а затем и СДЮШОР № 37, которую в 2013-м году преобразовали в отделение «Хрустальный» при известной школе «Самбо-70».

Впервые о Тутберидзе как о качественном специалисте заговорили в сезоне 2009/10. Тогда ее воспитанница Полина Шелепень на юниорском уровне достигла немалых высот: выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала серебряным призером. Этот успех удалось повторить и через год — в сезоне 2011/12.

Ну а триумфальным для российского специалиста выдался 2014-й год. Для начала в январе сразу два ее ученика взобрались на пьедестал чемпионата Европы по фигурному катанию в Будапеште. 15-летняя Юлия Липницкая заняла первое место, а Сергей Воронов — второе. Ну а дальше был олимпийский триумф той же Липницкой в командных соревнованиях.

Дальше заработал самый настоящий чемпионский конвейер имени Тутберидзе. Вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом и тренером Сергеем Дудаковым удалось поставить на поток воспитание талантливых фигуристок. В 2015-м к ней в группу попала Алина Загитова, выигравшая затем на юношеском уровне чемпионат мира и финал Гран-при, а затем на взрослом — тот же финал Гран-при, чемпионат Европы и Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Там же в Южной Корее второй в женском катании стала другая ее ученица Евгения Медведева, до этого дважды побеждавшая на чемпионатах мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017).

Все, кто работает с Тутберидзе в «Хрустальном», считают ее гением, буквально боготворят ее. И есть за что — успехи спортсменов говорят сами за себя. Но есть у Этери одна особенность — если от нее уходят, то как правило со скандалом. Гремит обычно на всю страну как минимум, а в случае с Медведевой после ее серебра на Олимпиаде — на весь мир. Отголоски переезда в Канаду к Брайану Орсеру доносятся до сих пор, хотя прошел уже почти год.

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Правда, слабее группа Тутберидзе не становится, наоборот — ее пополняют новые звездочки. Все с нетерпением ждут, когда получат шанс проявить себя на взрослом уровне Анна Щербакова (уже есть победа в чемпионате России), Александра Трусова, которая выиграла все соревнования на юниорском уровне, а на последнем чемпионате России стала второй, и Алена Косторная — третий призер чемпионата России-2018/19. Нет сомнений, у них блестящее будущее, и их задача — выиграть следующие олимпийские игры в Пекине в 2022-м году.

Доводилось слышать и читать, что тренировки Тутберидзе считаются адскими, с них едва уносят ноги. Конечно, только требовательностью и жесточайшей дисциплиной можно добиваться наивысших успехов. Как иначе? К тому же не будем забывать, что пусть недолгое время, но Этери в юности занималась у Тарасовой. Вероятно, одной тренировки с Татьяной Анатольевной было достаточно, чтобы на всю жизнь сформировать взгляд на то, как нужно правильно работать с юными спортсменами.

И хотя в отношении женщин не принято говорить о возрасте, но все-таки 45 лет для Тутберидзе-тренера — самый расцвет, если не сказать начало пути. Та же Тарасова в свои 72 активничает до сих пор, а Алексей Мишин в 77 творит чудеса с Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой.

Так что долгих спортивных вам лет, Этери Георгиевна, и побольше медалей вашим воспитанницам!