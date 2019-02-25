Появились официальные фото салона электрического седана Geely - китайского ответа Tesla Model 3

Внешность будущего электромобиля Geely, пока известного под заводским кодом GE11, уже перестала быть секретом, за что нужно благодарить китайских фотошпионов . А теперь подоспела новая порция уже фирменных студийных снимков с изображением интерьера машины.





Перед водителем — закрепленный на рулевой колонке небольшой дисплей (размером со смартфон) цифровой комбинации приборов, из прочих особенностей стильного внутреннего убранства GE11 — голубая атмосферная подсветка передней панели, двухспицевый руль, мультимедиасистема с крупным горизонтальным дисплеем и массивный центральный тоннель с расположенными на нем кнопкой запуска двигателя и шайбой управления трансмиссией.





Напомним, что общая длина электромобиля Geely составит 4,73 м, колесная база — 2,7 м, а за движение будет отвечать 177-сильный электродвигатель, способный разогнать седан до максимальных 150 км/ч.





Выпуск GE11 должен начаться уже в первом квартале текущего года. В Китае старт продаж нового электрического седана Geely ожидается в середине 2019 года, вскоре после чего он должен выйти и на зарубежные рынки.