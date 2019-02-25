БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ТРИФОНА

В середине все православные охотники и рыболовы празднуют День своего покровителя — Святого Мученика Трифона. Доброй традицией для охотников и рыболовов Белорусского общества охотников и рыболовов стало участие в праздничном богослужении в честь святого, на котором присутствовали охотники и рыболовы, члены «Белорусского общества охотников и рыболовов».





Известно, что мученика Трифона особо любили на Руси. Не многие знают: почитание его в Московских землях было настолько велико, что изначально на гербе Москвы изображался именно этот святой — на коне и с ловчей птицей в руке, а уже потом образ всадника стал ассоциироваться с Георгием Победоносцем. Некоторое время оба святых фигурировали в зеркальном отображении. Во времена царствования Алексея Михайловича даже вместе пребывали на Гербе Москвы в виде двух конных фигур Святых Покровителей города.

Святой Трифон почитается как покровитель охотников и рыболовов, ему молятся о защите полей от полчищ насекомых. К мученику обращаются и в случаях болезни, часто просят его и о том, чтобы помог одинокому человеку найти себе добрую жену, а девице или одинокой женщине послал хорошего мужа.





По окончании службы состоялось освящение охотничьего оружия и автомобилей, а все желающие могли попробовать ароматные и вкусные блюда охотничьей полевой кухни.

Корр. «КС»

На фото: моменты мероприятия.

Фото из архива CРОС ГРОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».