Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Смолевичского района, обвиняемого в жестоком убийстве своей матери, находящейся в беспомощном состоянии (п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Ночью 13 октября 2018 года по месту жительства в доме в деревне Лужки Смолевичского района медицинскими работниками констатирована смерть 69-летней женщины.

Полученные сведения о криминальном характере смерти стали основанием для возбуждения уголовного дела и, впоследствии, задержания ее сына.

На протяжении расследования обвиняемый давал противоречивые показания, указывая на то, что мать умерла от имевшегося заболевания, а обнаруженные телесные повреждения получены ею в результате возможного падения.

Следствием установлено, что неработающий мужчина проживал вместе с матерью, которая после инсульта самостоятельно не передвигалась, и ей требовался постоянный уход. Накануне днем он получил пенсию женщины и употреблял спиртные напитки. Вечером он вернулся домой, и когда матери понадобилась помощь, он разозлился и подверг беспомощную, лежащую на кровати женщину жестокому избиению. Он нанёс ей больше 60 ударов руками и обутыми ногами в жизненно-важные органы, что и стало причиной ее смерти. Потом пошел спать. Когда обнаружил ее мертвой, попытался скрыть следы преступления и позвонил в скорую помощь.

По уголовному делу допрошены соседи, местные жители, с участием обвиняемого проведен ряд следственных и процессуальных действий. По поручению следствия экспертами УГКСЭ по Минской области проведены исследования вещественных доказательств, изъятых в ходе осмотра места происшествия.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемого, не изменялась.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.