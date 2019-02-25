2.03.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Рогащук Николай Михайлович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел.500 41 60.
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«Прямая линия»
26.02.2019 — Разное | Смалявiцкi край
2.03.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Рогащук Николай Михайлович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел.500 41 60.
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2.03.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Рогащук Николай Михайлович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел.500 41 60....
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