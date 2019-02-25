В течении 2018 года по информации, поступившей в Госпромнадзор, на предприятиях Республики Беларусь при эксплуатации грузоподъемных кранов произошло 17 несчастных случаев, в том числе 2 случая со смертельным исходом, 2 аварии и 3 инцидента.

Анализ материалов расследований несчастных случаев, аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией грузоподъемных кранов, показывает, что причины большинства из них носят организационный характер и связаны с действием (бездействием) должностных лиц и обслуживающего персонала:

допуск к управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов в качестве крановщиков и стропальщиков персонала, не имеющего соответствующей выполняемой работе квалификации;

невыполнение должностными лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами, обязанностей по организации ведения работ в соответствии с технологическими регламентами, по обеспечению контроля выполнения крановщиками и стропальщиками производственных инструкций и технологических регламентов;

нарушение машинистами кранов требований безопасности в части осуществления работы крана при отсутствии схем строповки груза, при нахождении людей в опасной зоне работы кранов (в кузове автомашины, между перемещаемым грузом и оборудованием, при выполнении не связанных с перемещением грузов работ), при строповке грузов работником, не имеющим удостоверения стропальщика;

нарушение стропальщиками схем строповки грузов, применение неисправных приспособлений для грузоподъемных операций.

В ряде случаев причинами происшествий явились умышленное выведение из строя приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов, а также неудовлетворительное техническое состояние подъемных сооружений.

Основными выявляемыми при этом нарушениями промышленной безопасности являются:

отсутствие или неудовлетворительное функционирование производственного контроля (надзора) за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов;

несоблюдение технологических регламентов, безопасных приемов работы при эксплуатации грузоподъемных кранов;

несоблюдение порядка назначения специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и допуска обслуживающего персонала;

несоблюдение порядка периодических осмотров, обслуживания и ремонта грузоподъемных механизмов;

несоблюдение порядка применения съемных грузозахватных приспособлений и тары;

эксплуатация грузоподъемных кранов с неисправными приборами и устройствами безопасности.

Несколько примеров:

Несчастные случаи:

21.08.2018 на строительном объекте «Петриковский горно-обогатительный комплекс. Вторая очередь» при выгрузке автомобильным краном КС-55727-7 металлоконструкций (ферм) с автомобильного полуприцепа, после строповки и выгрузки краном части металлоконструкций, произошло падение оставшихся в полуприцепе ферм, которые вытолкнули плотника (не обученного профессии стропальщик0 филиала № 2 ООО «Пассат» (г. Солигорск) через борт кузова на бетонные плиты. В результате падения рабочий получил травмы.

07.09.2018 в 10 часов 25 минут на прессовом участке ремонтно — прессового цеха ОАО «МЗКТ» при подъеме с использованием мостового крана штампа (вес 7,7 тонны) застропленного 2-х ветвевым цепным стропом (грузоподъемность 2000кг), в результате превышения грузоподъемности в сочетании с возникшей при этом изгибающей нагрузкой на звено стропа (вследствии неверно выбранного стропа) произошел разрыв звена одной из ветвей стропа, вследствии чего груз упал с высоты около 0,5 метра причинив травму ноги находящемуся рядом с перемещаемым грузом стропальщику.

04.12.2018 в 14 часов 30 минут на механическом участке капитального ремонта оборудования и гидроаппаратуры ремонтно-механического цеха ОАО «Минский завод шестерен» при подъеме с использованием мостового крана переднего фланца муфты МКП – 2500 (вес 3,82 тонны), застропленного на удавку 2-х петлевым канатным стропом (грузоподъемность 1,0 тонна), произошел разрыв стропа и падение груза, при этом получил тяжелую травму токарь ремонтно-механического цеха (смежная профессия – стропальщик), выполняющий строповку данного груза.

09.01.2018 на строительном объекте «Жилой дом 18а в микрорайоне15 г. Речица» при разгрузке из кузова полуприцепа седельного тягача арматурных каркасов с использованием автомобильного крана КС-55727-7, грузоподъемность – 25 тонн, принадлежащим УП «СветлСпецТехника» (г. Светлогорск), произошло опрокидывание крана.

По результатам технического расследования причин указанного инцидента установлено, что опрокидывание крана произошло в результате более чем двукратного превышения паспортной грузоподъемности на используемом при работе крана вылете, что стало возможным вследствие преднамеренно отключенного ограничителя нагрузки крана ОНК-160С.

Учитывая, что причины практически каждого чрезвычайного происшествия с грузоподъемными кранами связаны, в том числе, с неправильными действиями стропальщиков и машинистов кранов, в ходе доведения настоящей информации о причинах и последствиях происшедших чрезвычайных происшествий, а также при проведении инструктажей с указанными работниками, ответственным специалистам акцентировать внимание на строгом соблюдении технологических регламентов, схем строповки и трудовой дисциплине.

Ведущий государственный М.В. Гончарик

инспектор отдела надзора

Минского областного

управления Госпромнадзора