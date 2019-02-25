Основным видом деятельности унитарного предприятия «Цветмет» является металлургическое производство, переработка лома и отходов медной группы в заготовки и полуфабрикаты (чушка, медная катанка, пруток, болванка` втулки), приобретаемые промышленными предприятиями Республики Беларусь на производственные и ремонтно- эксплуатационные нужды.

В минувшем году предприятием произведено продукции на 33821 тыс. рублей (в 2017 году 23241тыс. рублей). Темп роста — 145,5 процента. В натуральном выражении объем производства составил 5865 тонн, в том числе произведено медной катанки — 2646 тонн.

Темп роста выручки от реализации продукции к уровню прошлого года составил 132 процента. Темп роста чистой прибыли — 139,7 процента.

На экспорт в 2018 году реализовано продукции более чем на 3 млн. долларов США.

Рентабельность продаж за 2018 год составила 15,6 процента, при плановом показателе 7,6 процента.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2018 году сложилась на уровне 116 человек. Соотношение темпа роста производительности труда по выручке и среднемесячной номинальной заработной платы составило 1,017 при нормативе 1,0.

Рентабельность продаж увеличилась на 1,3 процентных пункта и составила 15,6 процента.

Корр. «КС».