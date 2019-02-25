Предприятие относится к ведущей телекоммуникационной компании с многолетней историей, персонал которой обеспечивает и развивает важные для государства, общества, частных и корпоративных клиентов технологии связи. В своей деятельности РУП «Белтелеком» делает ставку на активную политику расширения и улучшения услуг электросвязи. Компания динамично развивается и занимает доминирующую позицию на телекоммуникационном рынке Республики Беларусь, являясь крупнейшим оператором электросвязи на территории нашей страны.

Миссия компании «Белтелеком» — объединять людей, предоставляя свободу общения и получения информации. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг‚ а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в Интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и Интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).

Смолевичский ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком» обеспечивает выполнение всех основных показателей прогноза социально-экономического развития. Занимает лидирующие позиции среди структурных подразделений Минского филиала РУП «Белтелеком».

По итогам работы Смолевичский ЗУЭС неоднократно был представлен к награждению почетными грамотами и дипломами. В мае 2018 года РУП «Белтелеком» был организован и проведен Республиканский конкурс «Лучший продавец РУП «Белтелеком», на котором работники Смолевичского ЗУЭС заняли призовые места: 1-ое место в командном зачете в номинации «Лучший специалист по работе с физическими лицами (Юлия Селицкая), 2-ое место в командном зачете в номинации «Лучший маркетолог узла связи» (Олег Курьян).

Корр. «КС».