Расчетно-справочный центр  КУП «Смолевичское ЖКХ»



Расчетно-справочный центр является структурным подразделением Смолевичского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Основная деятельность центра – это работа с населением. Сотрудники центра обслуживают более 26 000 лицевых счетов в городе и районе. В 2018 году паспортистами организации осуществлено более 4000 административных процедур. Ежедневно ведется работа по регистрации по месту жительства и месту пребывания граждан.

Специалисты расчетно-справочного центра освоили республиканское программное обеспечение «АИС-расчет», перешли на веб-версию, в работу внедрена программа «Одно окно 2-я линия». Сотрудники охватили на сто процентов заключение договоров на жилищно-коммунальные услуги с населением, также ежедневно ведется перезаключение договоров на жилищно-коммунальные услуги с новыми собственниками. Непрерывно ведется работа с неплательщиками: отключение их от жилищно-коммунальных услуг, подача исполнительных надписей в органы принудительного исполнения, выселение неплательщиков, что привело к снижению дебиторской задолженности.

В 2018 году специалистами центра организована работа по выявлению несанкционированных врезок и незаконного водопотребления населением.

Также в расчетно-справочном центре ведется работа по расчету безналичных жилищных субсидий для предоставления их гражданам, как по заявительному принципу, так и по выявительному.

Всего в организации трудятся 8 человек, около десяти лет руководит расчетно-справочным центром Наталья Васильевна Сокол. А всего ее трудовой стаж в организации больше 25 лет. Коллеги ее характеризуют как энергичного и мудрого руководителя, способного сплотить коллектив для решения важных задач. Наталья Васильевна, в свою очередь, отмечает, что заслуги организации – результат слаженной работы всего коллектива. К слову, многие из сотрудников РСЦ КУП «Смолевичское ЖКХ» трудятся здесь уже много лет, но даже и те, кто пришли недавно, благодаря помощи старших коллег показывают хорошие результаты. Более 10 лет работают в организации специалист по начислению коммунальных услуг Татьяна Завадская, старший паспортист Лидия Молчанова, паспортист Ирина Васильева. А специалист по начислению коммунальных услуг Татьяна Казаченок пришла в организацию не так давно, но уже зарекомендовала себя с хорошей стороны.

– Мне нравится работа с людьми, и она не терпит халатности или невнимательности, – отметила Наталья Васильевна.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.