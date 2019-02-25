Пожарная аварийно-спасательная часть №1 г.Смолевичи Смолевичского РОЧС





В течение 2018 года работниками подразделения выполнен большой объем организационных, профилактических и служебно-боевых задач. Проделан значительный объем работ по выполнению служебных задач, обеспечению пожарной безопасности в период уборочной и избирательной кампаний, проведению профилактической работы в жилом секторе, обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный период.

За указанный период проведена пожарно-профилактическая работа в 573 домовладениях граждан, проинструктированы о мерах пожарной безопасности в быту 1323 человека.

Начальником подразделения капитаном внутренней службы Олегом Николаевичем Климовичем в населенных пунктах Смолевичского района проведено 41 общественно-массовое мероприятие по теме соблюдения мер пожарной безопасности в быту и действиях в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций (охват 487 граждан).

В ходе боевых действий при ликвидации пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций, последствий дорожно-транспортных происшествий спасены 8 человек. Предотвращено уничтожение огнем 8 строений. Личный состав аварийно-спасательной части № 1 г. Смолевичи принимал участие в тушении 63 пожаров, возгораний торфомассивов и лесных пожаров, в том числе с выездом в соседние гарнизоны. С участием звеньев газодымозащитной службы ликвидированы 11 пожаров.

Согласно плану-графику боевой подготовки на 2018 год личный состав подразделения привлекался на 12 тактико-специальные учений, 32 тактико-специальных занятия, из них 11 — в ночное время.

Корр. «КС».