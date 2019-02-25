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"Навiны Камянеччыны" создают районное информагентство

26.02.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уникальный для медийной сферы нашей страны эксперимент реализуется в Каменецком районе Брестской области. Здесь районная газета "Навiны Камянеччыны" ведет работу по созданию своеобразного районного информагентства. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства информации заявил главный редактор учреждения "Каменецкая районная редакция газеты "Навiны Камянеччыны" Виктор Дулевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63836.php

"Навiны Камянеччыны" создают районное информагентство

Это издание не первый год представляет собой образец для подражания — современный облик районной газеты. Виктор Дулевич коротко рассказал о последних новшествах своего издания:

— Мы перешли на европейский дизайн. Создали различные структуры — фотостудию, центр оперативной полиграфии. Экономический эффект налицо: дополнительные услуги увеличили наши доходы в шесть раз по сравнению с 2017 годом. Это позволило поднять заработную плату сотрудникам на 40%.

Однако, подчеркнул главный редактор "Навiн Камянеччыны", современное оформление газеты — это не только усовершенствование ее печатной версии. Это еще и работа в сети интернет:

— "Навiны Камянеччыны" представлены во всех сетях. Мы больше работаем сегодня не на свой сайт даже, а на социальные сети и мессенджеры: Вайбер и Телеграм. Иными словами, небольшая газета со скромными финансовыми возможностями смогла перейти на современный дизайн. И я совершенно уверен: благодаря содействию факультета журналистики Белгосуниверситета и лично его эксперта Дмитрия Синявского все газеты республики могут спокойно перейти на современный дизайн.

Но оформление — не самое главное. Огромную роль в повышении качества региональных СМИ играет их контент, подчеркнул Виктор Дулевич:

— И в этом отношении самое главное — получение оперативной региональной информации. Но как это сделать? В 2019 году "Навiны Камянеччыны" апробируют новую модель — создание собственного своеобразного районного информагентства. Ведь сегодня местная информация к нам поступает в основном от идеологического блока, местной власти. Но мы не имеем оперативной информации по каждой деревне или каждому агрогородку. Поэтому в настоящее время мы выстраиваем систему, которая позволит этот информационный вакуум свести к минимуму.

Для решения же кадрового вопроса, весьма острого для многих региональных СМИ, предложение Виктора Дулевича — закрепить на законодательном уровне стопроцентную оплату редакцией арендного жилья для своих сотрудников, вне зависимости от стажа их работы.

 
 
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