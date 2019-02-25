Завершился открытый чемпионат Брестской области по плаванию для людей с инвалидностью

Основные задачи чемпионата:

- привлечение большего числа инвалидов к активному образу жизни;

- реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта;

- выявление сильнейших спортсменов для участия в республиканских соревнованиях.



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Организаторами открытого чемпионата выступили областное управление спорта и туризма Брестского облисполкома и правление Брестской областной организации ОО «БелТИЗ».

В этом году, в чемпионате по плаванию среди людей с инвалидностью по зрению приняли участие 10 спортсменов из 4 первичных организаций ОО «БелТИЗ» Брестской области: УП «Вертекс-Брест», Брестской ГО, Дрогичинской и Ивацевичской районных организаций.

Соревнования проводились в личном зачете раздельно между мужчинами и женщинами. Мужчины с инвалидностью по зрению участвовали в заплывах на дистанциях 50м и 100м вольным стилем, а женщины на дистанции 50 м вольным стилем.

На торжественном открытии с напутственной речью и пожеланием удачи перед участниками соревнований выступила заместитель директора по основной деятельности ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта» Астахова Виктория Евгеньевна - мастер спорта СССР по плаванию.

На протяжении всего чемпионата царила атмосфера праздника, дружбы, доверия и взаимопонимания. Все участники очень старались, выкладывались по полной, а болельщики с трибун их очень активно поддерживали. Так, поддержать своих участников пришли председатель правления Брестской городской организации Жук Вера Александровна, инструктор по спорту УП «Вертекс-Брест» Кевля Ольга Васильевна, а также многие другие болельщики. Отдельно хочется отметить председателя Ивацевичской РО ОО «БелТИЗ» Каленика Ивана Николаевича, который не только присутствовал, но и лично участвовал в открытом чемпионате области с огромным стремлением и волей к победе. Среди мужчин на дистанциях 50 м и 100 м не было равных Владимиру Скопцу (Дрогичинская РО ОО «БелТИЗ»), который стал победителем в двух дисциплинах. Вторые места также в двух заплывах завоевал Евгений Ягубов (УП «Вертекс-Брест» ОО «БелТИЗ»). Третье место на дистанции 50 м занял Михаил Супрунчик (Брестская ГО ОО «БелТИЗ»). В заплыве на 100 м третье место досталось Кириллу Филипуку (Ивацевичская РО ОО «БелТИЗ»).

Среди женщин в упорной борьбе победителем стала Диана Михович (Ивацевичская РО ОО «БелТИЗ»), а второе место заняла Юлия Василюк (Брестская ГО ОО «БелТИЗ»).

Победители открытого чемпионата Брестской области по плаванию среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению были награждены медалями, дипломами и ценными призами областного управления спорта и туризма Брестского облисполкома. Участники, занявшие 2 и 3 места, были награждены медалями и дипломами областного управления спорта и туризма. Торжественное награждение проводила мастер спорта СССР по плаванию Астахова Виктория Евгеньевна.