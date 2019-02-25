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В Жабинке на пожаре спасли мужчину. Он в реанимации
26.02.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
С 06-00 часов 25.02.2019г. до 06-00 часов 26.02.2019г. На территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара. 1 человек спасен.
25.02.2019г., 16-48 в г. Жабинка произошел
25.02.2019г., 21-52 в д. Дубок Брестского района произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, размерами 7х20 м, принадлежащем гр-ну 1946 г.р., пенсионеру. Огнем строение уничтожено полностью. Причина пожара устанавливается.
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С 06-00 часов 25.02.2019г. до 06-00 часов 26.02.2019г. На территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара. 1 человек спасен. 25.02.2019г., 16-48 в г. Жабинка произошел пожар в...
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