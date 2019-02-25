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Табачная контрабанда обнаружена поляками в поезде из Беларуси

26.02.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В минувшую субботу (23 февраля 2019 года) в Тересполе сотрудники налоговой администрации Польши досмотрели грузовой поезд из Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63833.php

Табачная контрабанда обнаружена поляками в поезде из Беларуси

Рентгеновский сканер показал в нем наличие коробок, предположительно, с сигаретами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63833.php

Табачная контрабанда обнаружена поляками в поезде из Беларуси

Товары были спрятаны в одном из контейнеров, среди других товаров, легально ввозимых в Европейский Союз. Всего было обнаружено более 8000 пачек сигарет с оценочной стоимостью 110 000 злотых.

 
 
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  В минувшую субботу (23 февраля 2019 года) в Тересполе сотрудники налоговой администрации Польши досмотрели грузовой поезд из Беларуси. Рентгеновский сканер...
 
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