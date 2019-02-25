Табачная контрабанда обнаружена поляками в поезде из Беларуси

В минувшую субботу (23 февраля 2019 года) в Тересполе сотрудники налоговой администрации Польши досмотрели грузовой поезд из Беларуси.



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Рентгеновский сканер показал в нем наличие коробок, предположительно, с сигаретами.



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Товары были спрятаны в одном из контейнеров, среди других товаров, легально ввозимых в Европейский Союз. Всего было обнаружено более 8000 пачек сигарет с оценочной стоимостью 110 000 злотых.