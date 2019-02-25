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Елена Колеснёва: «Решение вопросов рождается в диалоге»

26.02.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Елена Колеснёва: «Решение вопросов рождается в диалоге»
Валентина Кравцова

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Февральский приём жителей района по личным вопросам провела в прошедший вторник депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснёва.

Елена Колеснёва: «Решение вопросов рождается в диалоге»

Всего на приём к депутату обратились 14 человек. Жители района просили у народного избранника помощи в решении самых различных вопросов. Они касались медицинского обслуживания, оформления документов для получения белорусского гражданства и регистрации по месту жительства. 

Двое жителей района просили помочь в решении вопросов пенсионного обеспечения.  В одном случае проблема заключается в том, что обратившемуся не зачисляются в трудовой стаж годы военной службы в Латвии. Второй просил содействия в назначении досрочной пенсии по возрасту, на которую претендует, так как выполнял работу с особыми условиями труда.

Одно обращение, касающееся социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, было коллективным.

— Чаще всего избиратели приходят на приём к депутату, когда их вопросы не решаются на других уровнях, — отметила Елена Петровна. — Личный приём граждан — действенное средство в решении многих проблем. Как показывает практика, для человека очень важно, чтобы его выслушали, а решение каждого конкретного вопроса часто рождается в диалоге.

В этот же день состоялась встреча депутата с коллективом районного военного комиссариата. Елена Колеснёва рассказала, над чем трудились парламентарии в течение прошлого года, о результатах работы пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Она также остановилась на основных аспектах непосредственно своей депутатской деятельности.

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Февральский приём жителей района по личным вопросам провела в прошедший вторник депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена...
 
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