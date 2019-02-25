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В БГСХА – молодежный конкурс рекламы
26.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Факультет бизнеса и права и кафедра маркетинга БГСХА проводят Международный молодежный конкурс рекламы. Его цель — развитие творческих способностей студентов, учащихся колледжей и школьников, приобретение и развитие навыков создания готовых продуктов рекламы и PR, с целью теоретических знаний и практического опыта работы.
Подробное положение (номинации, темы и требования) и форму заявки на участие смотрите
Этапы проведения:
20 февраля — 20 марта — регистрация участников и конкурсных работ.
27 марта — работа жюри конкурса по оценке конкурсных работа.
10 мая — подведение итогов конкурса, награждение победителей.
Адрес оргкомитета: БГСХА, 213407, Могилевская обл., Горки, ул. Мичурина 5, корп. 16, кафедра маркетинга (ауд. 16075).
Тел. (802233) 79700. Mail: conrek@yandex. by
Куратор: Светлана Ивановна Артеменко
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Факультет бизнеса и права и кафедра маркетинга БГСХА проводят Международный молодежный конкурс рекламы. Его цель — развитие творческих способностей...
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