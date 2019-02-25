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В БГСХА – молодежный конкурс рекламы

26.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Факультет бизнеса и права и кафедра маркетинга БГСХА проводят Международный молодежный конкурс рекламы. Его цель — развитие творческих спо­собностей студентов, учащихся колледжей и школьников, приобретение и развитие навыков создания готовых продуктов рекламы и PR, с целью теоретических знаний и практического опыта работы.

Подробное положение (номинации, темы и требования) и форму заявки на участие смотрите ЗДЕСЬ.

 

В БГСХА – молодежный конкурс рекламы
Фото – baa.by

 

Этапы проведения:

20 февраля — 20 марта — регистрация участников и конкурсных работ.

27 марта — работа жюри конкурса по оценке конкурсных работа.

10 мая  — подведение итогов конкурса, награждение победителей.

 

Адрес оргкомитета: БГСХА, 213407, Могилевская обл., Горки, ул. Мичурина 5, корп. 16, кафедра маркетинга (ауд. 16075).

Тел. (802233) 79700.  Mail: conrek@yandex. by

Куратор: Светлана Ивановна Артеменко


 
Теги: Могилев
 
 
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  Факультет бизнеса и права и кафедра маркетинга БГСХА проводят Международный молодежный конкурс рекламы. Его цель — развитие творческих спо­собностей...
 
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