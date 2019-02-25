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Надежда Крупская. Яркая красота, нерядовой ум и «лазилки» детских площадок

26.02.2019 10:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Надежда Крупская. Яркая красота, нерядовой ум и «лазилки» детских площадок
Надежда Крупская, 1890-е годы. © / Commons.wikimedia.org

150 лет назад, 26 февраля 1869 г. в семье русского офицера, выпускника Кадетского корпуса, а ныне — студента Юридической академии, родилась дочь. Ей выпадет уникальная судьба — она во многом определит историю нашего государства, кое в чём — внешний облик наших городов, и почти во всём — устройство детских садов. Назвали её Надеждой. Фамилия — Крупская.

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К большому сожалению, у нас до сих пор воспринимают Надежду Константиновну как своего рода малообязательный довесок к титанической фигуре её супруга, Владимира Ленина. К тому же довесок второсортный. Пугающе некрасивая, с выпученными глазами, полная и рыхлая, одетая в бесформенные балахоны невыразительных расцветок. Из всего её литературного наследия люди, заставшие СССР хотя бы в первом классе школы, помнят разве что один коротенький рассказ не бог весть каких достоинств. Рассказ, который начинается со слов: «В комнате на стене висит портрет». Ясное дело, портрет изображает Ленина. Рассказ тоже о нём. Собственно, на этом и всё — с чего начали, на том и закончили. Говорим «Крупская» — подразумеваем — «Ленин». А вот обратно никак не получается. Полное растворение в тени и в делах мужа.

Надежда Крупская. Яркая красота, нерядовой ум и «лазилки» детских площадок
Надежда Крупская в детстве, 1879 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Инерция сложившихся стереотипов чрезвычайно велика. С ней не под силу было справиться даже советскому кинематографу. Раз от раза для исполнения роли Надежды Константиновны избирались, мягко говоря, не самые уродливые актрисы, например Мария Пастухова или Анна Лисянская. В фильме «Надежда» 1973 г. роль юной Крупской и вовсе исполняет одна из самый красивых женщин нашего кино — Наталья Белохвостикова.

Последние лет пять в социальных сетях пользуется ураганным успехом забавная картинка. Рядом помещены изображения Надежды Крупской — слушательницы знаменитых Бестужевских курсов, и актрисы Скарлетт Йоханссон, которую неоднократно называли самой сексуальной женщиной современности. Сходство поразительное. Как говорится, до степени смешения. С той только разницей, что над физиономией Йоханссон явно трудились стилисты, косметологи и модные фотомастера, а над Крупской — только недорогое казанское мыло и маломощный объектив фотоаппарата 1889 г. Если это учесть, то наш претендент выигрывает с сильным отрывом.

Да, потом всю эту яркость и красоту уничтожит страшное аутоиммунное заболевание — гипертиреоз. Оно же — диффузный токсический зоб. Оно же — Базедова болезнь. Но смеяться над болезнями человека — ещё больший позор, чем фэтшейминг — дискриминация полных людей.

Надежда Крупская. Яркая красота, нерядовой ум и «лазилки» детских площадок
Надежда Крупская. 1890 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Если учесть ещё одну интересную вещь, то получится, что эстетическое чувство Владимира Ленина было весьма развитым. Его соратник, Глеб Кржижановский, писал: «Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивее. Но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было».

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Насчёт красоты, думается, всё ясно. С Белохвостиковой и Йоханссон не поспоришь. Но насчёт ума — в точку. Дело даже не в том, что Крупская училась на Высших женских курсах, то есть была той самой бестужевкой — об их интеллекте и нравственных качествах очень любят вздыхать поклонники «России, которую мы потеряли». На тех курсах она проучилась всего лишь год, и добровольно покинула их, решив, что в марксистском кружке она получит более качественные знания.

А вот гимназия, которую Крупская окончила до того, заслуживает внимания. Частное учебное заведение княгини Александры Оболенской. Кстати, там, например, училась знаменитая актриса Вера Комиссаржевская. А также дочери премьер-министра Российской Империи Петра Столыпина. И ещё Ариадна Тыркова — в будущем член ЦК партии кадетов. Словом, гимназия непростая. «Никто на нас не кричал, дети держали себя свободно, были дружны между собой, и я со многими подружилась. Учиться было очень интересно». Заметим, что из обычной женской гимназии Надю забрали в возрасте 11 лет — тамошние педагоги довели девочку до нервного срыва.

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Выводы последовали. Но не сразу. А потом, когда Надежде Константиновне надо было определяться — чем она займётся в новом Советском государстве. С 1917 г. Надежда Крупская состоит в Государственной комиссии по просвещению. С 1929 г. и до самой смерти — заместитель наркома народного просвещения. На этих постах она занимается как раз теорией педагогики и внедрением самых передовых педагогических методик.

Здесь её наследие переоценить невозможно. По большому счёту, всё хорошее, что было в советской системе дошкольного образования — безусловная заслуга Надежды Константиновны. Хотя бы детские сады — не штучные, а массовые: «Нужно, наконец, добиваться от города учреждения целой сети хороших детских садов, где бы дети, начиная с трёх-четырёх лет, могли бы играть и, играючи, учиться, знакомиться с природой, с широким божьим миром... ведь дети — это наше будущее! Поэтому городское самоуправление должно озаботиться устройством возможно большего числа бесплатных яслей, садов и материнских школ для детей дошкольного возраста».

Надежда Крупская. Яркая красота, нерядовой ум и «лазилки» детских площадок
Надежда Крупская, 1936 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Да что далеко ходить. Каждый желающий может подойти к окну и посмотреть во двор. Видите детскую площадку? То, что она там есть — тоже наследие Крупской. Нет, они были и до революции. Строго приписанные к немногочисленным городским паркам, иногда платные. В 1914 г. таких детских площадок на всю Российскую Империю можно было насчитать едва ли сто.

Но вот что говорит Крупская: «Следует организовать как можно больше детских площадок не только в парках и скверах, но и при школах, и во дворах...» Забавно, что первоначально эти площадки выглядели совсем не так, как мы привыкли. Песочница для малышей и небольшой сарайчик, где хранились общественные игрушки и книги для ребят постарше. Однако с появлением работ Крупской о физическом воспитании детей дошкольного возраста на площадках стали появляться горки и «устройства для балансирования» — всем известные «лазилки». Которые, наверное, стали лучшим и уж точно самым массовым памятником этой нерядовой женщине.

 
 
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