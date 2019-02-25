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«Не допускали подлости». Прогнозами «АиФ» интересовались даже министры СССР

26.02.2019 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
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«Не допускали подлости». Прогнозами «АиФ» интересовались даже министры СССР
Александр Солженицын, Владислав Старков и Наталья Желнорова, середина 1990-х гг. © / АиФ

Наталья Николаевна предоставила нам фрагменты из своей книги «Горела времени свеча...», в которой поделилась воспоминаниями о том времени, когда еженедельник «Аргументы и факты», возглавляемый Владиславом Старковым, был почти в каждом доме, когда его ждали, читали-перечитывали. «Нам казалось, что мы как-то влияем на историю страны, что мы истинно «глас народа», и всеми силами старались этому соответствовать, — пишет Наталья Желнорова. — Не допускали подлости, передёргивания фактов, не уводили людей от главных проблем к «развлекухе».

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Об авторитете газеты

Читатели тогда искренне полагали: газета знает всё. Такой пример: Наташа как редактор экономического отдела написала заметку об объёмах производства нефти, её стоимости и перспективах. Вскоре получает письмо, в котором её просят подробнее рассказать, как будут развиваться новые месторождения нефти, что будет с ценой на нефть через 5–10 лет. Подпись её просто сразила. Вопрос задал начальник отдела нефтепродуктов Госплана СССР!

Но особое восхищение Наташи вызвало письмо такого содержания: «Вот все говорят и пишут о конце света. У меня к „АиФ“ два вопроса. 1. Сообщите нам, когда же точно будет конец света? 2. Что тогда будет с Землёй и нашей страной после него?» Однажды премьер-министр СССР спросил Наталью: «Кто вы такие? Кто ваш главный редактор? Откуда такие сумасшедшие тиражи?» — «Правду пишем, никого не боимся...» — «Почему никого не боитесь?»— «А чего бояться? И кого бояться? Власть сама уже начинает бояться народа, а мы — за народ. И наш главный редактор оттуда — из народа».

В этом была их основная «фишка» — всё, о чём писала газета, было пережито ими самими. Как и все, еду редакционные покупали в полупустых гастрономах, на рынках. Одежда была как у всех. Что достали в очередях — то и носили. Поэтому любой газетный материал дышал этой нелёгкой советской жизнью.

Как сокращали Ельцина...

Началась пробуксовка перестройки, люди не чувствовали никаких результатов от этой гласности и демократии. Горбачёв всё обещал и обещал манну небесную, но российское общество видело одну говорильню. Реформ нет, стало ещё хуже, чем было, разве что за разговоры в лагеря не сажали.

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И тут на политической сцене появился деловой и решительный Борис Ельцин. Народная любовь вскоре переключилась на него. Высокого, статного, красивого — ну прямо богатырь из русских сказок. И давай рубить правду-матку. И всё по делу, всё против привилегий да против неправедного богатства. В общем, дождались, вот он заступник обиженных. Да и Горбачёв нечаянно ему подыграл: начал «запрещать» Ельцина. СМИ запретили даже упоминать эту фамилию — Ельцин.

В «АиФ» понимали, что всё это неправильно, потому что сами симпатизировали Ельцину, и решили в рубрике «По материалам зарубежной прессы» поставить интервью Бориса Ельцина, данное им итальянской газете «Коррьере делла сера». Перевели, Наталья его немного сократила — и в печать!

Номер вышел, и разразился очередной скандал. «Зачем вывели в свет этого урода?» — интересовались в ЦК. Журналисты выложили перед чиновниками из ЦК горы писем с вопросами о Ельцине: что нам прикажете отвечать подписчикам?

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На следующий день после публикации его интервью из испанской газеты Ельцин подошёл к Наталье в Верховном Совете и стал возмущаться: почему сократили, не дали полностью его материал?

Его претензия Наталью тоже возмутила: «Борис Николаевич, но вы же запрещены цензурой! Ни одно СМИ о вас не пишет!»— «Не важно, скажите, зачем вы сократили моё интервью?» — продолжает своё Б. Н. «Я сама его сокращала. Вырезала незначительные куски. От этого материал только усилился». — «Нет, я всё равно требую, чтобы в следующем номере вы напечатали всё!» — упорствовал Ельцин. «Ещё раз? Значит так, если вы по-прежнему настаиваете на своём, то я опишу читателям ваши претензии и мы дадим только выкинутые слова, так как всё остальное уже напечатано. У нас в газете мало места, и мы им дорожим». «Ладно, не надо», — недовольно буркнул он.

«Я устал жить»

Вернулся на родину из Америки Александр Исаевич Солженицын. Наталья с трудом разыскала телефон писательских помощников, попросила записать её к нему на встречу.

Прошло какое-то время. Вдруг раздаётся звонок: «Это Солженицын. Вы хотели встретиться со мной. О чём будет беседа?» Наталья: «О Чечне. Что делать с ней, как не допустить войны? Как остановить распад России? Как обуздать чиновников, преступность и воровство?»

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«Приходите завтра утром в 9.00». Назвал адрес. Сердце журналистки чуть не выскочило из груди от радости: сам Солженицын! Завтра встреча! Дома засела за вопросы.

Утром она увидела большую полупустую квартиру Солженицыных — без штор, картин, ковров и прочих уютных вещей. И рассмотрела самих супругов. Его — стройного, достойного, тихого и мудрого. И её — красавицу, обаятельную и умную женщину. От этой семьи веяло надёжностью, простотой, искренностью.

Александр Исаевич вытащил листочки, исписанные мелким почерком, и стал, заглядывая в них, говорить о судьбе России, о войне с Чечнёй. Это были конспекты его ответов на её вопросы (озвученные накануне по телефону).

Наташа была потрясена серьёзностью, с какой он относился к разговору с читателями. За всю её предыдущую (и последующую) жизнь это был единственный случай. Многие прямо так с ходу, без излишних раздумий ляпали, что придёт на ум. А тут и бережное отношение к слову, и желание вместить в ответ как можно больше полезного, продуманного. Когда Александру Исаевичу исполнилось 85 лет, она приехала к ним домой поздравить его. И вот что он ей сказал: «Мы с вами видимся в последний раз. Я так устал жить, видеть всё это, страдать и не быть в силах что-то изменить. Я прожил огромную жизнь — Бог даровал мне её — и никогда не думал, что доживу до 85 лет. А сейчас жить, поверьте, выше моих сил. Не хочу видеть того, что творится в мире, в России. Честные люди еле выживают, а ворьё, разбогатевшее на общем народном добре, так бессовестно шикует. Поторопиться, написать задуманное — это единственное, что меня держит. Наверное, я ещё не всё написал, если Всевышний продляет мои дни...»

*  *  *

Жизнь Желноровой как она есть

«Лишь великие события создают великих людей», — сказал когда-то французский мыслитель Жан Жак Руссо. Тоже великий. Но людей, которые эти события творят, нужно еще найти, расспросить, а потом рассказать об этом обществу, в котором эти события происходят. Да еще не забыть их проанализировать, дать оценку людям их творящим и, по возможности, спрогнозировать будущее. А потом опубликовать свои исследования, чтобы сограждане прочли их в газете, услышали по радио, увидели по ТВ.

К людям, которые держали руку на пульсе истории, можно отнести одного из основателей еженедельника «Аргументы и факты» Наталью Желнорову.

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Ее первый материал в «АиФ» в 1985г. по существу стал началом перестройки. Интервью с первый секретарем Куйбышевского райкома КПСС. Наташа задавала ему немыслимые по тем временам вопросы, спрашивала о том, какие привилегии у партийных чиновников, какие решения принимают и какую ответственность за них несут. Тогда для советской печати это был гром с ясного неба. Ну, а дальше все понеслось. Экономисты, начиная с академика Леонида Абалкина и Гавриила Попова, государственные деятели, начиная с Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, писатели, начиная с Александра Солженицына — многие, очень многие советские и российские разного рода деятели прошли через «допрос» Желноровой и публикацию материалов «допросов». А тот, кто не прошел, - хотел, а не смог, мог, но не захотел, — вероятно, до сих пор жалеют об этом, если живы.

Все, кто ее знают, говорят, что у Натальи Николаевны в организме какой-то невероятный мотор, который толкал ее вперед, а вместе с ним и газету.

В англо-говорящих странах про таких людей говорят: «Self made man», «Человек, который сам себя сделал». Это точно про Желнорову. Судите сами. Родом она из Демидова, официально это город, а фактически большая деревня в Смоленской области. Выросла в семье, где мама, бухгалтер, одна, кормила и воспитывала пятерых (!) детей. Своих и чужих. Двое из них были от отчима Наташи, который в правление Хрущева получил срок «за антисоветскую агитацию». Пока мама на работе на Наташу сваливались младшие дети, домашнее хозяйство, огород и прочее. Ну, и самой учиться еще надо было. Так что к самостоятельности девочка привыкла с раннего детства. И вот с такой биографией она поехала в Москву поступать в ВУЗ. И поступила на журфак МГУ. Училась и работала. Даже в секретной космической организации, несмотря на «черные пятна» в семейной биографии.

А потом была счастливая встреча с Главным редактором «АиФ» Владиславом Старковым. Впрочем, в те времена причисление «АиФ» к органам печати было весьма условным: «Для лекторов, пропагандистов и агитаторов»- было написано на маленькой брошюрке, которую в 1978 г. начало выпускать издательство общества «Знание» тиражом аж в 3000 экземпляров! И только в 1988 г. «АиФ» из бюллетеня превратился в газету, в 1990г. достигнув рекордного для всего мира тиража в 33,4 млн. экземпляров. И Наталья Желнорова сыграла в этом успехе, без преувеличения, огромную роль.

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Жизнь продолжается

По оценкам японских психологов и социологов, раз в 7-8 лет надо как-то менять направление своей карьеры. Можно внутри той же организации, можно перейти в другую. К началу нового века многие сотрудники «АиФ» устали от своей невероятно тяжелой работы, да и друг от друга устали. Был конфликт, да не один. В результате многие руководящие сотрудники из газеты ушли. Так поступила и Н. И. Желнорова. Сказалась многолетняя усталость, и желание заняться, наконец, своими детьми, которых двое, и самой собой. Да еще в ее жизни появился, наконец, новый муж. Который любит ее, которого любит она, и которого любят ее дети. 

Но долго оставаться без общественных дел она не может. В интернете появился замечательный сайт «Время жить вместе», которым зачитываются люди старшего поколения, а еще книга «Жизнь и война Владислава Старкова», в которой собраны воспоминания об основателе «АиФ», а еще замечательный (не побоюсь этого слова) автобиографический роман «Горела времени свеча», который особенно по душе женщинам. 

Но вот, что интересно, Весь творческий процесс Натальи Николаевны теперь происходит не в Москве или на даче в Подмосковье, а в ее старом доме в Демидове, где она, помимо прочих дел, еще содержит... музей! Так получилось, что их ближайшими соседями в деревне была семья Никулиных, та самая, из которой вышел замечательный актер Юрий Никулин. А еще вы увидите в Демидове Храм Успения Пресвятой Богородицы, который отремонтирован и отреставрирован, благодаря Наталье Николаевне и ее мужу, Владимиру Лукъяновичу, глубоко верующих людей. Так что приезжайте, посмотрите. Я уже видел. Мне понравилось.

Дмитрий Макаров, журналист, сотрудник «Аргументов и фактов» в 1987-2006 гг.


Коллектив «Аргументов и фактов» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем Наталье Николаевне новых интересных встреч, ярких творческих свершений.

 
 
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26 февраля отмечает юбилей одна из ярчайших журналистов, работавших в «Аргументах и фактах», — Наталья Желнорова.
 
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